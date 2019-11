Hamarabb tanult meg táncolni, mint járni ifj. Mahovics Tamás

Kis túlzással hamarabb tanult meg táncolni, mint járni. Két és fél évesen már olyan módon járta el a magyarpalatkai táncokat, ami idősebbeknek is a dicsőségére vált volna. Múlt pénteken pedig kiváló teljesítménnyel jutott a Fölszállott a páva elődöntőjébe a békési ifj. Mahovics Tamás.

Bár a fiatalember még mindig csak 11 éves, már másodszor szerepel a Duna Tv Fölszállott a páva című műsorának gyermekévadában. 2015-ben, alig hétévesen, Busai Borival párban jutott be a versengés döntőjébe, idén pedig szólóban méreti meg magát.

Ifj. Mahovics Tamás bemutatkozásként magyarpalatkai sűrű magyart és korcsost táncolt, és a jövő pénteki elődöntőre is egy hasonló produkcióval készül.

– Ennek a választásnak története van – válaszolta kérdésünkre. – Életemben legelőször, 2010. júniusában 2,5 évesen a Téka Népművészeti Tánctáborban is ezt táncoltam, és 2017 óta ismét elkezdtem a magyarpalatkai táncokkal foglalkozni. Külön érdekesség, hogy Tomi kilenc évvel ezelőtti „premierjéről” készült videó felkerült a Youtube-re is, és ott óriási nézettsége volt.

A tehetséges fiatal egy héten több alkalommal is próbál. A Belencéres Néptáncegyüttes tagjaként hétfőn, szerdán és csütörtökön, míg apukájával, a szintén kiváló néptáncos, néptáncoktató, Mahovics Tamással további három alkalommal, hétfőn, csütörtökön és pénteken készül a Fölszállott a pávára. Édesapja egyébként konzekvens, szigorú pedagógus, és természetesen a saját fiával sem tesz kivételt, sőt. Kőkeményen odateszik magukat a gyakorlások során. S hogy teljesen legyen a hét, a tánc a hétvégékről sem hiányozhat.

Ifj. Mahovics Tamás kérdésünkre elárulta, a már említett magyarpalatkai mellett elsősorban az eleki román táncok és a dévaványai pásztortáncok állnak különösen közel hozzá. Az eddigi fellépések közül pedig a 2015-ös Fölszállott a pávára és a XIII. Országos Gyermek Szóló Néptáncfesztiválra emlékszik vissza legszívesebben.

Tominak egyébként már konkrét tervei vannak a jövőre nézve. Az iskolák elvégzése után hivatásos táncos, majd tánctanár szeretne lenni. Jelenleg ötödikes a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában. Tanulmányait a későbbiekben a Nyíregyházi Táncművészeti Szakközépiskolában szeretné folytatni. Már csak azért is, mert amellett, hogy a környéken sok kedves ismerőse lakik, anyai nagyszülei is nyírségi megyeszékhely közelében, Nagykállóban élnek, ahogy unokatestvérei is. Így az elképzelések szerint Tomi hétköznapokon ott aludna, és hétvégenként vagy kéthetente járna haza Békésre.

A 11 éves diáknak fiatalkora ellenére már rengeteg szép sikere van. Érdemes például megemlíteni, hogy a Magyar Állami Operaházzal és a Magyar Nemzeti Balettel közösen két alkalommal is felléphetett New Yorkban, illetve utóbbi csapattal Észtországban is képviselte hazánkat.

Az ifjú táncos egyébként kiváló koncentrációs képességgel rendelkezik.

Kérdésünkre édesapja elmondta, a műsorban a tánc kétperces műfaj, de a rövid idő ellenére nagyon komoly fizikai állóképességet igényel, illetve művészileg is helyt kell állni.

Tomi egyébként a néptánc mellett szeret tanulni, jól is megy neki az iskola. Kedvence a történelem, de például, ha nem a tánccal foglalkozna, akkor szívesen lenne földrajztanár, hiszen ez a témakör is nagyon érdekli.