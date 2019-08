Hamarabb juthatnak haza a kóborló ebek

A Vigyél Haza Alapítvány kezdeményezésének köszönhetően ingyenes mikrocsip-leolvasó pontok segítik a kóborló ebek hazajutását országszerte. Békés megyében is vannak ilyen kijelölt helyek, ahová ha valaki elviszi a talált gazdátlan kutyát, a mikrocsip alapján segítenek azonosítani és értesíteni a tulajdonost.

Gyomaendrőd egyik külterületi nyaralójába érkezett pihenni egy család, ám pár nappal később akaratukon kívül hat kutya ideiglenes tulajdonosai lehettek.

– Szeretjük az állatokat, de ez már egy falka. A reggeli csaholások, hancúrozások a nyugalmunkat zavarják. Megtudtuk, hogy van helyi állatvédő egyesület, ezért hozzájuk fordultunk segítségért – vázolta fel a Budapestről érkezett családfő.

A Kutyajólét – Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület elnöke, Lapatinszki Edit elmondta, sajnos nap mint nap érkezik hozzájuk bejelentés utcán kóborló ebekről. A pár főből álló önkéntes csapat tagjai ilyenkor igyekeznek kimenni a helyszínre, de legtöbb esetben a csipolvasó nem jelez.

– Bár kötelező lenne, de sajnos a kutyák többsége nem rendelkezik egyedi azonosítóval. Itt most annyiban szerencsénk volt, hogy két kutyában is találtak a tagjaink. Továbbá jó, hogy vasárnap délután sikerült állatorvost is elérni, akinek segítségével fény derült a tulajdonosokra, és a nyaralók haza is szállították az eltévedt ebek egy részét – árulta el Lapatinszki Edit.

Az ilyen helyzetek megoldásában nyújt óriási segítséget a Vigyél Haza Alapítvány kezdeményezése. A szervezet ma már több mint kétszáz ingyenes mikrocsip-leolvasó hellyel büszkélkedhet. Ezzel együtt 12 állatorvost is bevontak a programba, hiszen az azonosító számok alapján ők tudják lekérni a kutya tulajdonosának adatait.

Óvári András, a szervezet alapítója elmondta, a rendszernek köszönhetően a tavalyi évben több mint 500 kutyának segítettek hazatalálni. A mobiltelefonra is letölthető alkalmazás segítségével tájékozódhatunk, hol vannak a leolvasópontok, amelyek többsége benzinkutak, éttermek, kávézók területén működik, de számos önkormányzat is beállt már a sorba. Békés megyében Békéscsaba, Szarvas és Orosháza egy-egy MOL kútján lehet igénybe venni a szolgáltatást.

– A talált kutyát lehetőség szerint be kell vinni a legközelebbi helyre, ahol az ott dolgozók megnézik az azonosítót. Ha van benne, az állatorvos lekérdezi a információkat. Az adatbázishoz, mivel az személyes adatokat tartalmaz, csak állatorvos férhet hozzá. Ezek után értesíthető a gazda. A leolvasás az adott pontok nyitvatartási idejében vehető igénybe. A 12 állatorvos valamelyike mindig vagy javarészt elérhető – fejtette ki Óvári András.

– Ha egy állat elkóborol, a legfontosabb, hogy minél hamarabb visszataláljon otthonába, hiszen az ebek 20-30 kilométert is képesek megtenni egy óra alatt ijedtükben, ilyenkor számos veszélynek vannak kitéve. A gyors hazajutásban nagy segítség lehet a leolvasás – tette hozzá Óvári András.