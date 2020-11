Halnevelő létesítményt építettek Szarvason

Összesen 19 halastavat épített a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) a szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézetben (HAKI). Az uniós pályázatból megvalósult beruházás egy 17 hektáros Csordajárási területen kapott helyet és nagyban segíti majd többek közt az intézet génbanki tevékenységét is.

Kedden tartották Szarvason, a Csordajárási-tavak ünnepélyes átadóját, melyek megépítése a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében valósult meg.

A projekt célja egy olyan tavi halnevelő hely létrehozása volt, amely infrastruktúra hátteret biztosít a HAKI génbanki tevékenységéhez,

a termelési gyakorlatban nem jellemző őshonos halfajok neveléséhez, több veszélyeztetett faj állományának rehabilitációjához, ezzel együtt a természetesvízi állományok megerősítését célzó tenyésztési munkához.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében elhangzott, az, hogy a kormány egy önálló operatív programot indított a halgazdálkodás segítésére azt jelzi, hogy egy kiemelten fontos területről van szó. Békés megyében pedig ez hatványozottan igaz, hiszen a régió jelentős halgazdálkodási mennyiséggel rendelkezik, a kaviár termelésben például országos szinten elsők vagyunk.

Kiemelte, nagy büszkeség, hogy a kutatóintézet Szarvason kapott helyet, amelyben az elmúlt harminc évben számos fontos esemény történt. Utóbbiak pedig a mostani beruházással karöltve tovább erősítik az intézet pozícióit, valamint a magyar és a Békés megyei halgazdálkodást kiszolgáló tevékenységét.

Molnár Etele alpolgármester elmondta, a kutatóintézettel kapcsolatban személyes jó élménye is van, hiszen mintegy 30 évvel ezelőtt kamaszként egy rangos mezőgazdasági szemlén vehetett részt, ahol az ivadéknevelő munkáját mutatták be. Véleménye szerint a mostani beruházással az akkori dolgozók tevékenysége révbe ért.

A jelenlegi és későbbi Csordajárási-tavakkal foglalkozó kutatók pedig azt biztosítják majd, hogy az őshonos fajok genetikai állománya megmaradjon és az ágazatot szolgálja.

Majd köszönetet mondott a beruházásért Dankó Béla országgyűlési képviselő, valamint Babák Mihály polgármester nevében is.

Dr. Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója, a Szent István Egyetem rektora kifejtette, nem csupán Szarvason ritka egy ilyen beruházás, hiszen országszerte hosszú évekig tart, amíg egy ilyen nagyszabású halászati építkezés megvalósul. Mindez azért is nagy jelentőségű, mert valóban fontos természetvédelmi és horgászati célokat valósít meg, ezek hiányait betölti, valamint a magyar halászati kutatást is megerősíti. Szolgálja továbbá Szarvast és a helyi, de nemzetközi kutatómunkát is, amik az utóbbi években szinte egybeforrtak.

Dr. Halasi-Kovács Béla intézetigazgató a beruházásról szóló előadásában elmondta, a jelenlegi

az elmúlt 25 év legnagyobb beruházása a Halászati Kutatóintézet életében, ráadásul régi igény volt már rá.

Hozzátette, a munkálatok közel négyszáz millió forintos támogatói összegből valósultak meg, amiből 17 hektárnyi területen 19 halastó – 8 darab 1800 négyzetméter kiterjedésű előnevelő, 4 darab 3600 négyzetméter kiterjedésű ivadéknevelő, 6 darab 1,1 hektár kiterjedésű nevelő, 1 darab 3 hektár kiterjedésű tározó -, valamint 1200 folyóméter tápcsatorna, 1500 folyóméter lecsapoló csatorna, 8 áteresz, 19 töltő és 19 lecsapoló műtárgy, valamint kétirányú töltési lehetőség valósult meg.