Halgassa meg a Magna Cum Laude új dalát!

Szerdán délelőtt mutatta be új dalát rajongóinak a Magna Cum Laude. A Facebookon közzétették azt is, hogy a zenekar hamarosan új klippel is jelentkezik.

Piros az alma címmel jelent meg a legnagyobb zenei és videós platformokon a gyulai csapat új szerzeménye. „Legújabb dalunkat már te is elérheted a kedvenc zeneszolgáltatódnál" – írták szerdán délelőtt a Facebook-oldalukon, ahol már azt is beharangozták, hogy a dalhoz videóklip is készül. Az új számot szerzőként a zenekar két tagja, Kara Misa és Szabó Tibor jegyzik. Az idén húsz éves Magna Cum Laude az új dalokon, klipeken túl is mozgalmas hónapokat él meg. Miközben az augusztusi, fővárosi nagykoncertekre készülnek, hetente több településen is színpadra lépnek az ország határain innen és túl, és persze a fesztiválszezon is dübörög. Hamarosan a Békés megyei közönség is találkozhat velük: július 27-én Köröstarcsán, július 28-án pedig a Gyulai Végvári Napokon is zenélnek. A Magna-koncertek helyszíneit és időpontjait itt találja.