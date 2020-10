Hagyományok éledtek fel Muronyban

Betakarítási ünnepet tartottak az elmúlt hétvégén Muronyban. A helyi önkormányzat az őszi elfoglaltságok jegyében elsősorban a fiatalabb korosztályt szólította meg. Szombaton a település apraja-nagyja együtt örült a termésnek, közben felelevenítette a régi hagyományokat, népszokásokat.

Szegfű Gábor elmondta, a szeles időjárás sem tántoríthatta el a helyieket, szép számmal és nagy lelkesedéssel vettek részt a különféle programokon. A település polgármestere kiemelte, sok gyerek hódolt a csuhéfonásnak, amit két gyakorlott pedagógus segítségével szerveztek. A kis kezekbe száraz kukoricalevél, olló, rézdrót és a csipesz került, a precizitást igénylő munka végeztével különleges figurák, babák, díszek születtek. Szegfű Gábor elárulta, a kézműves munkafolyamatot sok gyermek elsajátította, így a csuhézás egy-egy későbbi hűvös délutánon is kellemes elfoglaltságot jelenthet.

A település első embere úgy vette észre, a fiataloknak újdonságot jelentett a kézi hajtású kukoricamorzsoló is, ami nagyanyáink korában még minden jószágot nevelő gazdánál alapvető munkaeszköznek számított. A gyerekek eleinte nehezen forgatták a kart, de hamar rájöttek, hogy a szerkezet egy kis erő kifejtésével alkalmas a csöves kukorica gyors és tökéletes morzsolására. A levegőben közben a helyben sütött tök és almás pite illata szállt, a művelődési ház konyhájában is nagy volt a sürgés-forgás. A finom falatokat egy egyszerű desszert és üdítő is megkoronázta: a gyerekek kalapáccsal törhették a muronyi fákon termett diót, és sokan segédkeztek az almalé készítésénél is.

Szegfű Gábor elmondta, a pónilovas gazda estig nem pihenhetett, hiszen a betakarítási mulatságon az egyik legnépszerűbb szórakozásnak a sétakocsikázás bizonyult.