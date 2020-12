Ha kell, hozzák-viszik az éjjeli műszakos dolgozókat Békésben

Immár három hete tart az éjszakai kijárási tilalom, ami ugyan a legtöbb embert csupán annyiban érint, hogy figyelnie kell, 20 óráig érjen haza. Vannak azonban, akiknek munkaideje, annak kezdete vagy vége épp a tiltott időszakra esik. Utánajártunk, hogy hol, miként veszik az akadályokat a haza-, illetve műszakba járással kapcsolatban.

A települések utcái kihaltak 20 órától, a veszélyhelyzet idején, a november 11-ei szigorítások után nem lehet akárkinek este 8 és reggel 5 óra között a közterületeken, utcákon tartózkodni.

A munkáltatók ezért igazolásokat adnak dolgozóiknak, ám közöttük előfordul olyan, aki éjszaka fél egyedül hazajutni, vagy éppen nincs jogosítványa, így eddig párja, vagy más hozzátartozója ment elé a munkahelyre.

Kérdéseinket olyan cégekhez küldtük el, ahol a munkarend több műszakos.

Kíváncsiak voltunk, miként segítik a hazajutni szándékozókat.

– Nem változtattuk meg korábbi gyakorlatunkat, eddig is többféle megoldással jutottak a gyárba, illetve haza a dolgozók – nyilatkozta Nyeste Lajos, az orosházi Pannnon Fine Food Kft. ügyvezetője.

– Akinek megfelelő a tömegközlekedés, az azt veszi igénybe. Vannak saját, kilenc személyes kisbuszaink és vállalkozó által működtetett bérfuvar is (9-20 fős járművek).

A helyben közlekedőknek évek óta biztosítunk kérésre céges kerékpárokat is, 60 körüli darabszámmal. A munkarend egyébként normál körülmények közt, a vágás esetében este 10-től reggel 8-ig tart heti négy napban. A darabolás, csomagolás pedig heti öt nap reggel 6 órás kezdéssel.

Bagdiné Fodor Erika, az orosházi Doherty Hungary Kft. igazgatója hírportálunknak elmondta, minden kollégájuknak adtak a munkába járáshoz munkáltatói nyilatkozatot, ha rendőrrel találkoznának.

A műszakokba a bejárásra illetve hazamenetelre eddig nem volt panasz. Több munkavállalójuk házaspár, megoldják a hazajutást a délutános-éjszakás műszakváltás érintettjei gond nélkül.

A kórházakban szintén több műszakban dolgoznak. Aki napközbenre van beosztva, azt ez a korlátozás nem érintheti, hiszen reggel 6-kor kezd és 18 órakor végez – értesült hírportálunk. Annál a munkavállalónál merülhet fel probléma, akit éjszakai ügyeletre hívnak be, de eddig ebből nem adódott probléma.

Csipai Béla, a Mamutec Hungary Kft. cégvezetője kifejtette, mivel gyomaendrődi telephelyükön két műszakban dolgoznak kollégáik, így őket is érinti a kijárási tilalom. Ezért kiállították munkavállalóiknak azon igazolást, amivel gond nélkül közlekedhetnek a cég és otthonuk között. Hozzátette, mivel külterületen vannak, ezért a helyi buszjárattal már korábban leszerződtek a mellettük lévő keltetővel együtt arról, hogy mindkét cég dolgozóit egy járat beviszi a Szabadság térre a 22 óra utáni műszakváltásból. Ez most is tökéletesen működik ahogy az esti, úgy a hajnali – 5 óra 30 perces – kezdésnél egyaránt.