Gyúrtak és töltöttek, elstartolt a kolbászfesztivál

Szőke András humorista, filmrendező pénteken még sertéshúsból gyúrta a kolbászt, szombaton viszont már galambhúsból teszi. A 25. Csabai kolbászfesztivál pénteki napján, az ifjúsági csapatok töltőversenyén Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt lánya, Bori és osztálytársai bírták gyúrásra. A CsabaParkban megkezdődött rendezvényen Pallér Sándor hentesmester vezetésével az első látványdisznótort is megtartották.

Ezt ne hagyja ki! Az élelmiszerárakat is növelheti Bige kartellezése, a kormány segíthet a gazdáknak

A Csabai kolbász hagyományainak megőrzésére, ápolására, népszerűsítésére, a tudás átadására épül a 25. Csabai Kolbászfesztivál is. Hégely Sándor, a rendezvény igazgatója kiemelte, tavaly a pandémia miatt csak a szárazkolbászversenyt tarthatták meg, de most új helyszínen, a CsabaParkban a gyermek- és felnőtt kolbásztöltést is megrendezhetik, korlátozott létszámban.

– A lehetőségekhez képest a legjobb programokat nyújtjuk a résztvevőknek, látogatóknak – ecsetelte Hégely Sándor. – A töltöttkáposzta-főzést sem hagyjuk ki, a nemzetközi szárazkolbászverseny zsűrizését pedig szombaton 11 órakor tartjuk meg a Mokry-sátorban. Mintegy 80 kolbászt pontoznak a bírálók Prohászka Bélának, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének vezetésével. Számos kistermelő nevezett, ők megjelennek portékájukkal a fesztiváli kínálatban is.

Az ifjúságiak töltőbemutatóján a békéscsabai Jankay-iskola csapata bevonta Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt és feleségét, Animát is, hiszen lányuk, Bori oszlopos tagja volt az 5/a. együttesének Gyebnár-Szaszák Noa és Sztraczinszki Betti mellett.

– A kolbászkészítés tudásának átörökítése nagyon fontos a családokban – hangsúlyozta Herczeg Tamás. – Bori lányunk szereti a kolbászt, de meg kell tanulnia mindent, hogy miként lesz a húsból és a fűszerekből kiváló csabai termék.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, talán nincs is az országban olyan ember, aki ne hallott volna már a Csabai kolbászról, és a Csabai Kolbászfesztivál páratlan atmoszférájáról. A nemzetközileg is elismert program Magyarország legnagyobb gasztronómiai rendezvénye. Jelentős azon belföldi és külföldi turisták száma, akik a csabai kolbászért és az egyedülálló különlegességeket felsorakoztató rendezvényért látogatnak Békéscsabára, a kolbász fővárosába. Szarvas Péter kiemelte, a korábbi évekhez hasonlóan szombaton is részt vesz a töltésen, hiszen a kolbászfesztivál a jó hangulatról, a hagyományaink ápolásáról és a közös gyúrás élményéről is szól.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a sertéstenyésztésben hagyományosan erős a megye, miként a takarmány előállításában is. Örömteli, hogy egyre több kistermelő él meg Békésben a sertésből készített portékák értékesítéséből.

Szórakoztató programokból sincs hiány a fesztiválon, szombaton például színpadra lép a Balkan Fanatik, a Magna Cum Laude és a Bagossy Brothers Company.