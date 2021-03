Gyulladás léphet fel a koronavírus után

A koronavírusról eddig is tudtuk, hogy kiszámíthatatlan a különböző egyénekre való hatása, azonban nemrég egy súlyos következményére is fény derült. Ez pedig nem más, mint a poszt-Covid-szindróma, ami többszervi gyulladást jelent. Dr. Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos, a Csaba Ügyeleti Kft. ügyvezetője elmondta, miért kell feltétlenül kezelni azt.

Dr. Sonkoly Iván részletezte, az úgynevezett poszt-Covid-szindróma a koronavírus-fertőzés kezdetétől számított negyedik hetet követően kialakuló késői maradványtüneteket és károsodásokat jelenti. Jellemzője, hogy több szervet érint egyszerre és enyhe, illetve észrevétlen lefolyású akut Covid-19-megbetegedés után is kialakulhat. Más néven többszervi gyulladásos szindrómának is nevezhető, és minden korosztálynál, így gyerekeknél is előfordulhat.

A háziorvos elmondta, a szindróma akkor jön létre, amikor a vírus már nem mutatható ki a szervezetből, hiszen nem közvetlenül a SARS-CoV-2 okozza a problémát, hanem az általa elindított és provokált krónikus gyulladásos folyamatok. Ilyenkor a fertőzés alatt fennálló tünetek – például nehézlégzés, szaglásvesztés, szapora szívverés, fáradékonyság, ködös tudatállapot – újra fellángolnak, vagy tartósan megmaradnak.

Ezen túl, mivel a véralvadási rendszert is megbolygathatja a vírus, kialakulhat a trombózisra, vérrögösödésre való hajlam, így a legsúlyosabb esetben bekövetkezhet tüdőembólia, szívinfarktus vagy stroke is a poszt-Covid időszakában. Szinte alapnak mondható ugyanakkor a különböző szervek krónikus károsodása, illetve nagyon gyakori a neurológiai vagy pszichiátriai problémák megjelenése.

Sonkoly Iván hangsúlyozta, az akut fertőzés tüneteinek elhúzódása vagy újbóli megjelenése már felkeltheti a gyanút a poszt-Covid-szindrómára, amivel mindenképp orvoshoz kell fordulni. Ugyanez érvényes akkor is, ha valakinek egymás után jelentkeznek gyulladásos betegségei a szervezete különböző pontjait érintően. Ezt azonban nem érdemes megvárni, helyette annak, aki tud róla, hogy átesett a koronavíruson, javasolt rendszeres orvosi ellenőrzésekre járnia, ahol felmérik az egészségi állapotát és az esetleges károsodások kialakulását, hogy szükség esetén a megfelelő időben kezelhessék.

A gondozásról elmondta, az egy rendkívül összetett feladat, hiszen több szakterületet érint egyszerre, célja pedig az egészségi állapot minél teljesebb helyreállítása. A kardiológusnak, a pulmonológusnak, a neurológusnak és a pszichiáternek egyaránt részt kell vennie a szindróma okozta állapot felmérésében, kezelésében, aminek egyénre szabottnak kell lennie. Utóbbi irányításában természetesen a háziorvos is fontos szerepet játszik. Hozzátette, az országban vannak már olyan nagyvárosok – például Debrecen –, ahol kimondottan poszt-Covid-ambulanciákat hoztak létre azért, hogy egy helyen történhessen a betegek utókezelése.