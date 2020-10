Gyulára és Békéscsabára is sokan érkeznek a hosszú hétvégére

A megye több településén is közel telt ház lesz a szállásokon az október 23-i hosszú hétvégén. A foglaltság a gyulai hotelekben meghaladja a nyolcvan százalékot, míg ugyanez az arány Békéscsabán 70 és 80 százalék között mozog.

A gyulai szállodák az október 23-i hosszú hétvégén a korábbi évekhez hasonlóan magas foglaltsággal üzemelnek majd – tudtuk meg Komoróczki Aliztól. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, nyolc hotel – amelyekben összesen 1300 férőhely áll a vendégek rendelkezésére – szolgáltatott adatot számunkra.

Nyilatkozataik alapján átlagosan

több mint 80 százalékos kihasználtság realizálódik a hosszú hétvégén.

– A város most is színes programlehetőségekkel várja a vendégeket – tette hozzá a szakember, aki kiemelte, a Gasztroséta a Gyulai Kolbász hazájában, avagy „Gyulai kolbászolás” című programot, a Jeges szaunanapokat a Gyulai Várfürdőben, a „Lábra kelt tárgyak” játékos tárlatvezetést az Erkel Ferenc Emlékházban, illetve szólt a garantált programokról az Almásy-kastély Látogatóközpontban és a várban.

Természetesen a Várfürdő, illetve az AquaPalota is várja a vendégeket. Az ügyvezető kérdésünkre kifejtette, az őszi szünet foglaltsági adatai változatosabb képet mutatnak.

– Úgy tűnik, hét eleji érkezéssel nagyobb az érdeklődés – mondta. – Október 26., hétfőtől október 29., csütörtökig átlagosan 60 százalék feletti a foglaltság, ami a hétvégére csökkenő tendenciát mutat. A családbarát szolgáltatásokat is nyújtó szállodák magasabb, közel telt házas foglaltsággal üzemelnek az iskolai szünetben.

Bár amiatt, hogy idén nem lesz kolbászfesztivál, voltak visszamondások, a békéscsabai szálláshelyek 70-80 százalékban kihasználtak lesznek,

tehát szinte telt házzal mennek az október 23-ai hosszú hétvégén – mondta Kotroczó Henrietta, a helyi Tourinform-iroda vezetője.

Kiemelte, számos programot kínálnak a városba érkezőknek. Több helyszínen lesznek lényegében mini kolbászfesztiválok, így a csoportosulások elkerülhetők, több étteremben, rendezvényhelyszínen lehet majd disznótoros ételeket és kolbászokat kóstolni, vásárolni.

Igyekeznek népszerűsíteni nemcsak a turisták, hanem a helyiek között is a múzeumban nemrég nyílt grandiózus Munkácsy Mihály-kiállítást, amely október 23-án ingyen tekinthető meg. Megy majd a dottó és a kolbusz is, idegenvezetővel, a városnézés során megismerhetik az érdeklődők Békéscsaba történelmét, nevezetességeit, látványosságait. Az Árpád fürdő is nyitva lesz, valamint aktív programokra ugyancsak van lehetőség, megnyílik a korcsolyapálya, és kerékpáros túrát szerveznek.

A békéscsabai Szlovák Panzióban teljesen telt ház lesz, mivel egy egész osztály érkezik október 23-án és távozik október 25-én. A gyerekek például megnézik a szlovák tájházat, illetve szlovák ételeket kóstolnak – mondta Horváth Helga. Az üzletvezető hozzátette, a Szlovák Kultúra Házának udvarán három napon át sörkertet szerveznek, a sörök mellé juhtúrós sztrapacskát, sült kolbászt és hekket kínálnak.

Elárulta, nyáron a forgalom növekedését tapasztalták, most, a második hullám idején viszont voltak ugyanúgy lemondások, mint a tavaszi első hullámkor.

A panzióban figyelnek a tisztaságra, folyamatosan fertőtlenítenek, maszkot viselnek és kézfertőtlenítőket helyeztek ki, azaz mindent megtesznek a biztonság, a vendégek és saját maguk egészségének védelme érdekében.