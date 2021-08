Gyulára is lecsapott a csütörtöki szélvihar

Gyulán elsősorban a város északnyugati részét érintette az óriási erejű szél csütörtökön délelőtt.

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta, megsérült öt-hat autó, egy részükre a vihar miatt leszakadt ágak vagy gallyak estek, másik részükre pedig a szél cserepet sodort házak tetejéről.

A közlekedés is több helyen akadozott, olyan nagyságú ágak kerültek a szakaszokra, amelyeket előbb fel kell darabolni, és csak után tudták letolni az útról.

Németvároson ezüstfenyő dőlt egy házra, és hasonló történt a Csabai úton is. Ott a biztonság miatt a fogalmat is korlátozni kellett amíg a tűzoltók elhárították a bajt. A tűzoltók egyébként is folyamatosan dolgoznak, ahogy a Közüzem 8-10 embere is hosszú túlórában végzi az ágak, gallyak eltakarítását, ami várhatóan így is két napot vehet igénybe.

