Győrfi Pál és R. Kárpáti Péter Mezőberényben tájékoztatott a koronavírusról

Mikor foghatunk újra kezet? címmel beszélgetett a vírushelyzetről Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője és R. Kárpáti Péter színművész pénteken este a mezőberényi művelődési központ nagytermében. A program keretében a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb kérdések kerültek a középpontba.

Az információs sztrádán rengeteg az ellentmondás, akadnak vírustagadók, sokan azt mondják az egész csak a világpolitika része. Mások arról beszélnek, hogy kár maszkot hordani, mert a szövetszálain úgy is átmegy a vírus, miközben elfelejtik, hogy az nem mozog önmagában, hanem nyálcseppekre ül, amit viszont így már megfoghat a maszk – vezette be a beszélgetést R. Kárpáti Péter, aki arra kérte Győrfi Pált, hogy segítsen eligazodni a jelenlegi helyzetben.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szólt arról, hogy az első hullámban, márciustól májusig a televízióban vagy a Youtube-on bizonyára nagyon sokan hallhatták tőle a kérést: „Maradjanak otthon!”. Mostanra sokat változott a helyzet, így más üzeneteket kellett megfogalmazni. Győrfi Pál emlékeztetett arra, hogy külföldi országokban év elején hamarabb érkezett meg a járvány, és az ottani adatok alapján a legrosszabbra, egyszerre akár több ezer súlyos betegre kellett felkészülni.

– Végül azonban sokkal kevesen betegedtek meg, ez azonban nem a véletlennek köszönhető. A védekezés kulcsát a gyors és jó intézkedések jelentették. A kijárási korlátozásokkal csökkent a mozgás, az intenzív találkozások száma, a vírus továbbadásának esélye – fogalmazott. – Az emberek betartották a szabályokat, fegyelmezetten viselkedtek, így májusra, nyárra úgy látszhatott, mintha nem is lenne vírus. A szakemberekkel közösen már ekkor is mondtuk, hogy a járvány nem tűnt el. A helyzetet azonban sokan félreértették, úgy érezték, hogy korábban csak ijesztgettük őket, és arra hivatkoztak, hogy nem is alakult ki olyan sok súlyos eset. Pedig ez, ahogy említettem, a szabályok betartásának volt köszönhető. Nyárra az embereknek teljesen érthető módon elegük lett a lemondásokból, úgy gondolták megtették a magukét. Sokan a figyelmeztetések ellenére külföldre mentek, a fiatalok rendszeresen találkoztak, buliztak. A szunnyadó, el nem tűnt koronavírus pedig erőre kapott. Mint mondta, előzetesen arra számított, hogy a tocsogós őszi időben kezd majd emelkedni a fertőzöttek száma, ez azonban már hamarabb, augusztus végén bekövetkezett. Mivel leginkább a fiatalok körében terjedt a vírus, akiknél általában nem jár annyira komoly tünetekkel a betegség, ők kicsit könnyedebben vették a szabályokat, ezzel aztán veszélyeztetve az időseket is.

– Az otthon maradásnak túl nagy ára lenne, az ország nem bénulhat meg hetekre, hónapokra, mert akkor sokan veszítenék el az állásukat, a megélhetésüket. Ezért most néhány egyszerű szabályt kell betartani, a maszkviselést, a távolságtartást, a kézmosást. Száz százalékban ugyan ezek sem védenek, de közel 90 százalékban igen.

A szóvivő szólt arról, hogy bár az emberiség nyerésre áll a járványok, a kórokozók ellen, most kaptunk egy gólt, és a meccs még „nincs lejátszva.” Figyelemre méltónak nevezte, hogy az új típusú koronavírus megjelenését követően alig félévvel már végéhez közeledik a vakcina, védőoltás kifejlesztése.