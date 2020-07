Gyopároson is megcsodálták az autóritkaságokat

Páratlan szépségekben gyönyörködhettek azok, akik szombaton Dél-Békés kevésbé forgalmas útjain autóztak: oldtimer autók konvoja haladt át több településen, s megállt a baráti társaság számtalan helyszínen, ismerkedve a vidék helyi értékeivel, kincseivel.

Az orosházi, veterán járműveivel is gyakran látható Sütő János invitálta egy találkozóra gyűjtőszenvedélyükről ismert barátait. Kérte, hozzák el matuzsálemi korú autóikat és a motorokat.

Szombaton a kiszámíthatatlan időjárástól nem megijedve Kaszaper felé vették az irányt. Örömautózás volt ez a javából (már annak is örülni lehetett, hogy megúszták szárazon a 80 kilométeres távot!). Fordok, BMW, Jaguár, Opel, Mercedes gépjárművek leparkoltak a falumúzeumnál, ahol vasúttörténeti gyűjteményt láthat az arra utazó. Az alföldi táj más szépségeire is rácsodálkoztak, no meg a dolgos vidéki emberek éppen szezonális munkavégzésére: a dinnyések fellegvárában, Medgyesegyházán betértek egy telephelyre, ahol megnézték, hogyan osztályozzák, csomagolják a napfény gyümölcsét.

Irány Pusztaföldvár! – állította irányba a csapatot Sütő János. Egy tanyára is bekanyarodtak, Csizmadia Sándor gyűjtőszenvedélyének köszönhetően megőrzött mindent, a paraszti élet egykor használatos eszközeit, s azokkal berendezte a takaros tanyát. Volt látnivaló ott is bőségesen.

Innen már csak pár kilométert kellett megtenniük Gyopárosfürdőig. A fürdőzők, a kempingezők is megcsodálhatták a gondos gazdák által nagy becsben tartott régi, de pazar állapotban megőrzött s féltett autótörténeti ritkaságokat.