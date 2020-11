Gyomaendrőd és Magyarbánhegyes projektjeit is díjazta a Belügyminisztérium

Közfoglalkoztatási programja elismeréseképpen Gyomaendrőd és Magyarbánhegyes önkormányzata, egyenként 10 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztériumtól – tájékoztatta lapunkat a Békés Megyei Kormányhivatal.

A Belügyminisztérium – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is díjazta azon önkormányzatokat, amelyek közfoglalkoztatási programjaik megvalósítása során kiemelkedő szakmai munkát végeztek.

Az elismeréssel járó támogatást a kitüntetett önkormányzatok közfoglalkoztatási programjaik további fejlesztésére, a közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök, alapanyagok beszerzésére, valamint a programok működését segítő szolgáltatások finanszírozására fordítják.

Az elismerésben részesült önkormányzatok évről évre mintaszerűen működtetik értékteremtő közfoglalkoztatási programjaikat. A települések minőségi, jól átgondolt, komplex közfoglalkoztatási tevékenységet valósítanak meg, mellyel aktívan közreműködnek a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra juttatásában.

Több értékteremtő és helyi adottságokra épülő beruházás megvalósításában is jeleskedtek, így méltán érdemelték ki a Belügyminisztérium díjazását és további támogatását. Gyomaendrőd önkormányzata a mezőgazdasági, a helyi sajátosságokra épülő és a szociális jellegű programelem mellett, idéntől – a megyéből egyedüliként – a Nemzeti Húsgalamb Programban is részt vesz. Magyarbánhegyes önkormányzata a fóliás növénytermesztésben is jeleskedik.