Gyermekeink jövője miatt kell meghitté varázsolnunk az ünnepeket

A karácsony a szeretet ünnepe, ami az együtt töltött időről és a varázslatos hangulatról szól. A rohanó világban azonban egyre kevésbé éljük meg az év legszebb időszakaként, legtöbbünknek egyenesen terhet jelent, pedig másként is lehetne – tudtuk meg Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológustól.

Szicsek Margit beszámolójából kiderült, idén szerencsésen alakul számunkra az ünnepi időszak, hiszen hosszabb lesz az átlagosnál, amit érdemes lenne mindenkinek, de főként a családoknak kihasználnia. Sok fiatal édesanya panaszkodik ugyanis arról, hogy teherként éli meg a karácsonyt a főzés, az ajándékvásárlás és a vendégfogadás miatt. Előrelátással és jó tervezéssel azonban számukra is szép élmény lehet az ünnep.

A mézeskalácsot például előre elkészíthetik, ráadásul a gyerekekkel együtt. Ilyenkor nem érdemes azon aggódni, hogy több liszt kerül a földre, mint az asztalra, hiszen az életre szóló élmények miatt megéri egy kis plusz takarítást végezni. Bár sokan közhelynek tartják, mégis igaz, hogy minden fejben dől el. Amennyiben pedig azt szeretné a szülő, hogy a gyermeke később a saját családjában értékelni tudja az ünnepet, és tudjon meghittséget varázsolni köré, akkor mintát kell állítania elé. Ha ugyanis abban nő fel, hogy náluk szép volt a Karácsony, és már az első adventi gyertya meggyújtásával várakoztak a szenteste csodájára, akkor ezt fogja tovább vinni ő is.

Otthon lehet igazi az ünnep

Továbbá egyre több család úgy dönt, hogy wellness-szállodában karácsonyozva spórolja meg a készülődés nehézségeit, ami kisgyermekesek esetében egyáltalán nem szerencsés. Ki kell alakulnia ugyanis a családi hagyománynak, ami igazán az otthon melegében valósulhat meg. Ehhez persze nem szükséges órákat tölteni a konyhában a bejgli sütése vagy a többfogásos menü elkészítése miatt, hiszen finomakat lehet rendelni is. A megspórolt időt pedig ráfordíthatják a közös díszítésre és terítésre, illetve azokra a beszélgetésekre, melyekre év közben nem volt lehetőségük.

Az ajándékozás is teher lehet

Az ajándékozásra kitérve elmondta, sokan ezen a téren is túlvállalják magukat, és hatalmas kiadásokat vállalnak. Ez viszont, ha jobban belegondolunk, valójában sehol nincs megírva. A karácsonyi díszekből sem szükséges minden évben újat venni, sőt, azokat otthon is el lehet készíteni, így sokkal nagyobb értékkel bírnak majd. A gyermekek megszületése után pedig érdemes megegyezni a rokonsággal, hogy már csak szűkebb körben ajándékozzanak, vagy csupán egy-egy jelképes dologgal lepjék meg egymást. Utóbbi pedig azért is tanácsos, mert már szinte mindenük megvan.