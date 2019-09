Gyermekbalesetek: magas szintű tudást kaptak a megye mentői

Évente körülbelül félmillió gyermeket éri baleset hazánkban, ezért az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete képzést szervezett a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében szolgáló mentőknek gyermektraumatológia területen Szegeden.

A gyermekhalálozások száma az elmúlt 15 évben a felére csökkent hazánkban, azonban még így is évente 100-120 gyermek hal meg balesetben Magyarországon. Körülbelül félmillióan vannak azok, akiket kórházban látnak el balesetből eredő sérülés miatt. Éppen ezért fontos, hogy az egészségügyben dolgozók ismerjék a legmodernebb mentési eszközöket és módszereket a gyermektraumatológia területén. Ennek érdekében csütörtökön képzésen vettek részt az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének munkatársai – írja a delmagyar.hu.

– Az egészségügyben dolgozók és a mentőszolgálatnál szolgálatot teljesítő bajtársak számára jogszabály írja elő, hogy évente szakmai képzéseken kell részt venniük. Az Országos Mentőszolgálat ezen felül is rendszeresen továbbképzéseket tart, valamint a mi régiónkban úgynevezett szabadidős képzéseket is szervezünk. Utóbbinak lehet most részese mintegy 70-80 mentőorvos, mentőtiszt, mentőtechnikus, mentőápoló és gépjárművezető. A mentés ugyanis csapatmunka, mindenkinek megvan a maga feladata, ezért fontos, hogy mindannyian részesüljenek a képzésben. A súlyosan sérült gyermekek ellátásához rengeteg specifikum szükséges, ezért kell a mentésben résztvevőknek elméleti és gyakorlati képzést kapniuk. Szerencsére ezek a sérülések nem mindennaposak, de így a készség megkopik. Most ismétlő és szinten tartó oktatást kapnak, amit a Mentés a Jövőért Alapítvány támogatásával szerveztünk meg – tájékoztatta lapunkat Zentay Attila regionális igazgató.

Csongrád megye mellett Bács-Kiskunból és Békésből is érkeztek mentők a Csongrád Megyei Kormányhivatalban megtartott programra, amelyen Kassai Tamás, az Országos Traumatológiai Intézet Gyermektraumatológiai Osztályának vezető főorvosa tartott előadást. – A legfontosabb feladatunk, hogy gyermekbaráttá, a családdal közössé tegyük a mentést. A gyermekek ellátásában óriási követelmény a fájdalomcsillapítás, amit úgy kell megoldani, hogy a gyermek a lehető legjobban élje meg a történteket. Bemutatjuk az orrba adott fájdalomcsillapító spray-t, ami az injekciót helyettesíti, emellett olyan rögzítéstechnikai módszereket is megtanulnak, amelyek a sérült kényelmét segítik elő, valamint a vérzéscsillapítás legújabb eszközeit is szemléltetjük. Arról is szó lesz, hogy a gyermek baleseti eredetű halálát miként lehet visszafordítani, hogyan kell újraéleszteni – tudtuk meg Kassai Tamástól.