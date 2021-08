Gyerekkori szerelmét vette feleségül a dobozi zenész

Néhány hónapja, hogy második nagylemeze is elkészült Sztojka Tibinek, miközben a dobozi énekes saját zenés műsort kapott az egyik televíziócsatornán. Dalaihoz videóklipet is forgatott, a legújabb pedig már a videómegosztókon is elérhető. A zenész ritkán és keveset beszél magánéletéről, a klip azonban a szerelemről szól, így az énekes most kivételt tett, és néhány személyesebb dolgot is elárult magánéletéről, családjáról.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: a DK a történelmi traumák elszenvedőit csapja arcon A fürdővárosban leforgatott klip után beszélgettünk az énekessel, aki elárulta, a lemez nótái elsősorban a 25-30 év feletti hallgatóknak szólnak, a dalok közül pedig az Utolért engem is a szerelem című számhoz készítettek a hetekben videót. A gyulai forgatást hatalmas élményként írta le az énekes, a dalt pedig egy érzelemmel teli számként jellemezte. – Aki követi a zenei pályafutásomat, az jól tudja, hogy ritkán beszélek a magánéletemről, a családról, így a szerelemről is. De természetesen azért azzal tisztában vagyok, hogy akik érdeklődnek irántam, azok közül némelyek kíváncsiak a magánéletemre is, amivel szerintem nincs is baj, ha az bizonyos mértékkel történik – árulta el az énekes. Hozzátette, hogy a mostani új klip kapcsán többen megkérdezték: hogyan, miként talált rá a szerelem. – Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen a felségemmel, Zsanettal gyerekkori szerelemnek indult a kapcsolatunk még 13-14 évesen, ám a mai napig együtt vagyunk, azaz 23 éve, ami azért nem kevés idő, én azt gondolom. Ilyenkor általában a második kérdés, hogy mi ennek a titka, de szerintem nincs titok, csupán tényleg szeretjük a másikat, és kitartunk egymás ­mellett jóban és rosszban – mesélte a zenész. Úgy fogalmazott, egy kapcsolatban mindig vannak hullámvölgyek, de ez véleménye szerint a házasságok egyfajta próbatétele. – És ha azokon is túljutunk, akkor tényleg valami nagyon erős érzelem van a két ember között – hangsúlyozta az énekes, aki feleségével együtt három gyermeket nevel: két lányt, Amandát és Alicát, illetve egy fiút, Deniszt. – Húszéves voltam, amikor Amanda megszületett, a felségemmel együtt nagyon fiatalon lettünk szülők, még a főiskolára jártunk Zsanettal. Nem mondom, hogy könnyű volt, sőt, visszaemlékezve inkább nehéz, viszont most úgy ­érzem, nagyon sok előnnyel járt, hogy fiatalon lettünk szülők, hiszen sok dologban jobban megértjük és átlátjuk a gyerekek, a fiatalok gondolkodását, illetve viselkedését. Szülőnek lenni egyébként kortól függetlenül bár nagyon ­csodálatos dolog, de óriási felelősség, és nem egyszerű – fejtette ki gondolatait Sztojka Tibi. Aki még kérdésünkre elárulta azt is, hogy jelenleg a legidősebb gyermeke, Amanda érdeklődik a zene iránt. – Erőltetni semmiképpen sem szeretném, a zene mellett még kiválóan rajzol és fest, ám ha mégis az előbbit, vagy valami teljesen mást ­választana, természetesen támogatnám – árulta el az énekes­. Már készül az új album Sztojka Tibi a család és a magánélet mellett beszélt a zenéről, a közeljövő terveiről is, és elárulta: a forgatás után gőzerővel készülnek csapatával a továbbiakra. – Úgy gondolom, hogy nagyon szépen haladunk előre a kitűzött célomhoz, és hasonlóan szeretném tovább folytatni, ami azt jelenti, hogy új dalokkal, videóklipekkel rukkolunk elő, de új album is érkezik a jövőben – részletezte az énekes, hogy mire is számíthatnak a rajongók a későbbiekben.