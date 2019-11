Gyerekfelügyeletet vállal az egyesület

Gyermekfelügyeletet vállalnak a Dél-Alföldi Wellness Egyesület képzett segítői – tájékoztatott Herczegné Szabó Marianna, a szervezet elnöke.

Mint elmondta, bár nem ez a legfőbb tevékenységük, de alapszabályukban a gyermekfelügyelet is megtalálható.

– Eddig is szerveztünk táborokat, de most még inkább megerősítenénk ezt az irányt. A szolgáltatást gyermekes szülőknek, illetve nagyszülőknek is kínáljuk. Az apukák számára egy nagyobb bevásárlás vagy ügyintézés idejére véleményünk szerint nagy segítség lehet a gyermekfelügyelet, de a szolgáltatás akár a Gyulára látogató vagy a városban ügyet intéző vidékiek számára szintén hasznos.

A képzett segítők előzetesen egyeztetést követően az ifjúsági közösségi házban, a régi kismozi épületében várják az érdeklődőket.

Herczegné Szabó Marianna elmondta, az egyesület az egészséges életforma népszerűsítését tűzte ki céljául. Valamennyi korosztályra vonatkozó turisztikai és az egészséges életmódra nevelő képzési programokat szerveznek.

– Az életmód-változtatás kapcsán a legtöbben csak a wellnessre gondolnak, de ennél összetettebb feladatot vállaltunk – tette hozzá. – Érzékenyítésben is gondolkodunk. Szeretnénk segíteni a hátrányos helyzetű, egészségügyi nehézségekkel küzdő és sérült fiatalok sportolását. Ennek érdekében már fut egy mentor- programunk is.