Gyere pihenni Békés megyébe!

Az iskolai, óvodai szünetek és a hosszú hétvégék alkalmával megnő a Békéscsabára látogatók száma.

Békéscsabára évente több mint hatvanezer látogató érkezik, akiknek 90 százaléka Magyarország különböző tájairól érkeznek, 10 százalék pedig külföldi – árulta el Gulyás Péter a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke. A településen jelentős a hivatásturizmus is, tehát sokan érkeznek hozzánk valamiféle munkavégzés vagy rendezvény kapcsán, például konferenciára.

– Természetesen a hosszú hétvégéken, illetve amikor iskolai szünet van, akkor megnő a forgalom. Nyilvánvalóan nyáron is észrevehető egyébként, de ez még talán nálunk kevésbé jellemző. Viszont van egyre szorosabban kialakuló együttműködés Gyula városával, ahol ugye nagyon jellemző a nyári üdülő turizmus. Ezért próbáljuk meg összekapcsolni a két települést egy úgynevezett programcsomaggal, amelynek majd a működtetése a közeljövőben válik reményeink szerint intenzívebbé.

Ezek a programcsomagoknak a célja, hogy a gyulai vendégek számára is ismert és elérhető legyen Békéscsaba turisztikai kínálata, így várhatóan többen látogatnak majd a megyeszékhelyre is. A város két legfőbb vonzereje a kulturális intézményei, illetve a belváros és az élővíz-csatorna partja. Természetesen a gasztronómiáról se feledkezzünk meg.

– Két fontos intézményünk van a gasztronómia területén. Nyilvánvalóan ugye egyrészt a CsabaPark, másrészt pedig ugye a kolbászház, illetve a kolbászpajta. Ez a kettő és a piac talán a legfontosabb gasztronómiai célpont. Ezek eléggé sajátos pontok, ugye itt is a helyi gasztronómia értékeit, többek közt kolbászt lehet megvásárolni, de amúgy is egy nagyon jelentős bevásárló terület.

Azért ne feledkezzünk meg az Árpád-fürdőről sem, ahova a szomszédos országokból is érkeznek fürdőzni vágyók, akik között akad olyan is, aki kimondottan csak emiatt jön el Békéscsabára. Gulyás Pétertől megtudtuk azt is, hogy inkább rövidebb időszakra érkeznek a városba, de a turisztikai szakemberek már dolgoznak azon, hogy több időt töltsenek el nálunk a vendégek.

Sokan már előre gondolkodnak és akár az adventi akár a szilveszteri kikapcsolódásukat is elkezdték megszervezni. Az egyik helyi utazási iroda cégvezetőjétől megtudtuk, hogy sokan foglalták már náluk az újévi utakra és a különböző karácsonyi vásárokba szervezett programokra is.

– Most már az adventi utakra jelentkeznek az utasok. Tervezünk egy egynapos Bécsi utazást. Lesz csokoládégyár látogatás, megtekinthetik a Schönbrunni kastélyt is. Emellett buszos városnézés és szabad program is várja a résztvevőket. Emellett természetesen már a szilveszteri utakra is lehet jelentkezni. Pozsonyt, Prágát és Bécset is megtekinthetik az utasok egy napos kirándulás alkalmával.

A cégvezető elárulta azt is, hogy családok, baráti társaságok is érdeklődnek a különböző utazások iránt.

Tehát, aki külföldre szeretne utazni, az számos lehetőség közül válogathat, de mindezek mellett hazánk is rengeteg lehetősséggel, közöttük békéscsabai és gyulai természeti kincsekkel és látnivalókkal várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.