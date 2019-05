Gyakran kerül rossz helyre az e-hulladék

Tízből négyen helytelenül az utcára teszik ki az elektromos, elektronikai hulladékot – derült ki egy hazánkban ismert áruházlánc felméréséből. A veszélyes hulladéknak minősülő e-berendezésektől legtöbben lomtalanításkor szabadulnak meg, de akadnak, akik azon kívül is kirakják, vagy a kukába teszik a feleslegessé vált készülékeket.

Az országos felmérés a Békés megyei hozzáállást is tükrözi: a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tapasztalata alapján térségünkben is nagy számban dobnak ki e-eszközöket. Sokan nem tudják még ma sem – vagy nem vesznek róla tudomást –, hogy lomtalanításkor nem szabad kitenni az utcára az e-hulladékot.

A MediaMarkt által elvégzett országos felmérésben a megkérdezettek csaknem fele rosszul helyezi el az e-eszközökből származó szemetet. A kitöltők húsz százaléka azt mondta, nem tud az ilyen berendezések megfelelő elhelyezésével foglalkozni, tizenöt százaléknak nincs erre ideje, további huszonkettő pedig arra hivatkozott, nem tudja, hova vihetné az e-szemetet. Pedig az ilyen veszélyes hulladéknak minősülő termékek helyes leadása azért is lényeges, mert ezzel tehetjük meg az első és legfontosabb lépést az újrahasznosításuk felé.

Békés megyében több lehetőség közül választva adhatjuk le hasznosításra az e-szemetet: az önkormányzatok által szervezett gyűjtési akciók alkalmával; a közszolgáltatás keretei között üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon (Dareh Bázis Nonprofit Zrt.); legalább négyszáz négyzetméter alapterületű e-berendezés értékesítésére alkalmas eladótérrel rendelkező kiskereskedelmet végző üzletben vagy házhoz szállításkor (a rendelt termékkel azonos mennyiségű és használati célú e-berendezést a forgalmazó átveszi, illetve elszállítja); engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által működtetett gyűjtőhelyeken.

A Dareh Bázis Nonoprofit Zrt. jelenleg hét helyszínen (Dévaványa, Gyula, Kunágota, Mezőhegyes, Orosháza, Szeghalom, Vésztő) üzemeltet hulladékgyűjtő udvart, és Békéscsaba vonatkozásában egyeztetések folynak annak érdekében, hogy a jövőben ott is legyen ilyen. Az udvarokban ingatlanonként – a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt – öt darab, bontatlan e-berendezést lehet átadni hasznosításra díjmentesen. Ennek ellenére a társaság tapasztalata alapján az illegális hulladéklerakás során térségünkben is nagy számban dobnak ki e-készülékeket (televízió, hűtő, mosógép, nyomtató), de a lomtalanítási akciók alkalmával is előfordul, hogy egyes ingatlanhasználók a tiltás ellenére helyeznek ki lomhulladékként ilyen szemetet.

Holopné dr. Sztrein Beáta, a társaság általános igazgatója elárulta, a cég tavaly 129,3 tonna (főként hűtők, televíziók, mosógépek, mikrohullámú sütők, monitorok, számítógépek, nyomtatók, hajszárítók) lakossági elektronikai hulladék átvételében működött közre.