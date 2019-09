Grimm-mese-kiállítás nyílt Gyulaváriban

Grimm-mese-kiállítás nyílt csütörtökön délután a gyulavári tornacsarnokban. A tárlat részeként öt installáción jelennek meg a Grimm-testvérek legnépszerűbb figurái, köztük Piroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe, Hamupipőke, A farkas és a hét kecskegida, illetve a Csizmás kandúr.

Az eseményen Szabó Károly önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, a város korábban kiérdemelte a Családbarát önkormányzat címet. Ennek megfelelően Gyulán a gyerekek és a családok kiemelt figyelmet élveznek. Az önkormányzati képviselő kitért arra, hogy minden olyan intézmény egészben vagy részben megújult, amelyben gyermekek nevelésével foglalkoznak.

– Rohanó világunkban a felnőtteknek a legnagyobb boldogság, ha mosolygós gyermekszemet láthatnak – tette hozzá.

Dr. Görgényi Ernő polgármester arra kérte a jelenlévő gyermekeket, hogy vegyenek részt a kiállításhoz kapcsolódó interaktív játékokon, foglalkozásokon, és kérjék meg szüleiket, nagyszüleiket, hogy olvassanak nekik minél több mesét.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a csütörtökön megnyílt tárlatnak egyfajta előzménye volt a korábban nagy sikerrel megrendezett gyulai Legó-kiállítás.

– Ahogy akkor, a programot most is kapcsolódó készségfejlesztő és szórakoztató programok egészítik ki – ecsetelte. Kiemelte, a Legó-kiállítást mintegy 8300-an tekintették meg, és bízik abban, hogy a gyulavári tárlat is népszerű lesz nem csak a gyermekek, de a felnőttek körében is.

– Hiszen a mesék életrevaló útravalót hordoznak magukban – ecsetelte. – Akiknek mesét olvastak, vagy akik mesét olvastak gyermekkorukban, azok magunkban hordozzák annak tanulságait. Hangsúlyozta, Gyulavári egy igazi közösségként működik, aminek erősítéséhez szeretnének különböző programokkal, például a Grimm-mese kiállítással is hozzájárulni.