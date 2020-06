Grammy-díjas sztárproducerrel készül a gyulai Dirty Slippers lemeze

A gyulai zenekar elmúlt hónapjai rendkívül telítettek voltak. Először megjelent akusztikus lemezük, Karantén Sessions EP címmel, majd ezt követően a Maradj otthon, nincs más dolgod című daluk, két hete pedig a Bor, szerelem, mámor című friss nyári nótájuk. Munkájukban több nemzetközi hírű producer is segíti őket.

Többtucatnyi online koncertet adtunk az elmúlt időszakban, felléptünk egy jótékonysági nagykoncerten az Együtt az Egészségügyért Alapítvány felkérésére, amivel az egészségügyben helytálló igazi hősöknek gyűjtöttünk, legutóbb pedig a legendás A38-as hajón rögzítettünk egy televíziós koncertet. Közben pedig a három kiváló nemzetközi producerünkkel, George Shillinggel, Tim Palmerrel és Beau Vallisszal dolgozunk a zenekar vadiúj nagylemezén – részletezte Lobó-Szalóky Lázár.

A zenekar énekese és egyben gitárosa elárulta, a Karantén Sessions EP mellett már elkészült a negyedik Dirty Slippers-lemez váza is, több dallal. A zenész szerint egy olyan érett pop-rock zene készül, amelyet a bandától a 2015-ös Múzsa lemezen ismert meg a közönség.

– Tudomásom szerint nem is volt még korábban példa arra, hogy egy magyar zenekar lemezén három nemzetközi hírű, Grammy-díjas producer dolgozzon. Ők hárman régóta etalonok számomra, és ugyanolyan rajongással dolgozom velük, mint amikor még gyermekkoromban megismertem a nevüket a CD lemezek hátoldalán. George Shillinggel, az Oasis és Mike Oldfield producerével már 2009 óta, az amerikai lemezfelvételünk idejétől dolgozunk együtt. Másfél éve kezdtünk el Tim Palmerrel, Bon Jovi, a U2, David Bowie és a Goo Goo Dolls producerével együttműködni a szólóalbumomon, de természetesen a Dirty Slippers új lemezén is több dal a kezei alatt nyeri el végleges formáját. E kiváló csapathoz pedig a legújabb, „Bor, szerelem, mámor” kapcsán Beau Vallis csatlakozott, aki Pharrell Williams, Beyoncé és Kelly Rowland producere – mondta az énekes.

Úgy fogalmazott, az eltelt időszak alatt beletanultak az otthoni stúdiózás rejtelmeibe. Az énekes elárulta, régi vágya volt egy saját stúdió létrehozása, mert nagyon szeret úgymond „elszőrözni” az alkotási folyamatok alatt a hangszereléssel.

– Erre egy órabérben működő nagy stúdióban nincs lehetőség, ahol ezer dolog vonja el a figyelmet a legfontosabbról: a készülő dalról. Úgy érzem, és szerencsére a producereink visszajelzése is ezt támasztja alá, hogy zeneszerzőként is sikerül feljebb jutni a készülő új album kapcsán, én pedig vagyok annyira maximalista, hogy a legjobb munkára ösztönözzem a zenekart és saját magamat is. Így próbáltuk az egész időszakot pozitívan megélni, motiválni a követőinket és a közönségünket, az embereknek pedig a lehető legtöbb jót adni. Imádtam az online szobakoncerteket, ahol azonnal interakcióba lehet kerülni a közönséggel. Fantasztikus érzés a saját otthonodból a dalaid akusztikus előadásával az ő otthonukba érzéseket csempészni. Sokkal több üzenetet kaptam ebben a három hónapban, mint előtte bármikor, ami örömmel tölt el – mesélte lelkesen Lobó-Szalóky Lázár.