Jön a faültetési szezon: a bőtermű fajták a legnépszerűbbek Békésben

Néhány éve újra divatba jött a gyümölcsfa-telepítés megyénkben, elsősorban hasznossági szempontok miatt. Vannak, akik a friss gyümölcs, mások a lekvárnak-, a befőttnek-, a pálinkánakvaló miatt ültetnek fákat.

Labos János már közel 40 éve működtet faiskolát Újkígyóson. Kiemelte, készen áll a startra, a gyümölcsoltványoknál szilvára, kajszibarackra, meggyre, cseresznyére és őszibarackra mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a telepítők, a gyümölcsfalerakatok felől is.

– Nem ajánlatos kapkodni az ültetéssel, főként ebben a meleg októberi időjárásban, mert a csemeték még lombosodnak, nem kerültek nyugalomba, kell ehhez a „hideghatás” – ecsetelte a szakember. – Ha ilyenkor erőszakolják a fákat a földbe, nem erednek meg, és könnyebben elfagyhatnak majd. A kínálattal nem lesz gond, gyümölcsönként legalább 10–15 fajta rendelkezésre áll.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke elmondta, a magyar gyümölcsök biztonságosabbak, mert nyomon követhetőbb, átláthatóbb az eredetük. Lehet, hogy egy-egy külföldi áru mutatósabb, de megkóstolva rájön a vásárló, hogy a magyarnak sokkal jobb az íze. Megyénkben a jó talaj, a kiváló klíma, a napsütéses órák száma egyaránt kedvez a gyümölcstermesztésnek. Amit pedig valaki saját maga termel meg, azt százszázalékosan ismeri, vagyis tudja, mit eszik. Az sem mellékes, hogy ez esik a legjobban, mert benne van az ember saját munkája, erőfeszítése. Sokaknál ez nem is munka, hanem kikapcsolódás, hobbi.

Pacsika Zsolt, a békéscsabai Smaragd Faiskola Centrum tulajdonosa elmondta, a gyümölcsfákat október közepétől a tartós, kemény fagyok beálltáig, legkésőbb december elejéig kell elültetni. Fontos a jó talaj-előkészítés, a megfelelő tápanyagtartalom. Az ültetésnél tövenként 30-40 liter vízzel kell beiszapolni a facsemetét. Ha nincs kiadós eső, a telepítés után két héttel ismét be kell öntözni az oltványt. Tavasszal, amikor a növények élednek, a lemosó permetezés és a metszés a következő művelet. Ha télen kevés a csapadék, fontos a tavaszi vízutánpótlás, nehogy kiszáradjon a fa.

– A bőtermő, kevés vegyszert igénylő fajták a legnépszerűbbek – hangsúlyozta Pacsika Zsolt. – Akinek jelenleg korán termő gyümölcsfái vannak, az jellemzően később érő fajtát keres, és igaz ez fordítva is. Arra törekszenek, hogy amikortól és ameddig csak lehet, legyen gyümölcs a kertben. Vannak, akik a már kiöregedett, nem termő gyümölcsfáikat váltják fel új csemetékkel. Többen nyugdíjasként, immáron jobban ráérve kertészkednek.

Az egészséges táplálkozásban is nagy szerepük van a gyümölcsöknek. Egyre többen térnek vissza az ősi szokásokhoz, és a nehéz húsokon köretként gyümölcsökkel könnyítenek. Több helyen is népszerűsítik, hogy naponta fogyasszunk gyümölcsöt, és lehetőleg biztos helyről származót.

A pálinkafőzés újra divatba jött

Ifj. Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka főzőmestere hangsúlyozta, a pálinkafőzés ismét divatba jött az elmúlt években, bár az idei gyümölcstermés nem volt az igazi.

– Jó ideig szinte csak az idősek főzettek pálinkát – ecsetelte ifj. Nagy Árpád. – Ők érzelmileg is kötődtek ehhez az italhoz, apáról fiúra szállt a főzés hagyománya, tudománya. A fiatalabbak egy része nemigen foglalkozott a kiskerti gyümölcstermesztéssel, ez vissza is esett. A fiatalok a szórakozóhelyeken is inkább a külföldi tömény italokat választották, mert azok nagyobb marketinggel bírtak. Mindez mára nagyot változott, a minőségi gyümölcspálinka újra arra a polcra került, ahol a helye van.

A főzőmester kitért arra, hogy jó cefrét, pálinkát csak minőségi alapanyagból lehet készíteni. Az első lépés ehhez a nekünk tetsző gyümölcs, azon belül a megfelelő fajta kiválasztása. Már az is a múlté, hogy csak szilvából, barackból vagy vegyesként főznek pálinkát, ugyanis nagyon sok más gyümölcs, köztük vadon termők is színesítik a palettát.