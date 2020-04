Gond nélkül zajlott a fertőtlenítés Mezőberényben

Az országos akció keretein belül Mezőberényben, a Puskin utcai idősek otthonában is lezajlott a Magyar Honvédség szakemberei által végzett fertőtlenítés. A városvezetésnek továbbra sincs tudomása helyi, fertőzött lakosról.

– A Puskin utcai idősek otthonában is rendben lezajlott a katonaság által elvégzett fertőtlenítés. Ma is gyorsak, udvariasak, konstruktívak voltak a feladatot végrehajtók és az otthon személyzete is! Már fél egy körül minden lakó visszatérhetett a megszokott helyére, és a megszokott napirendjéhez – írja bejegyzésében Siklósi István polgármester. Hozzátette, hogy továbbra sincs tudomásuk sem fertőzött, sem újonnan karanténba helyezett személyről Mezőberényben.

