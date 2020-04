Gidá-Zoo néven létesítenek állatsimogatót Mezőberényben

Gidá-Zoo néven létesít hamarosan állatsimogatót a Tízváros Alapítvány Mezőberényben, a szervezet által működtetett Zöldkert Majorban.

Süveges Szabolcs, az alapítvány elnöke hírportálunknak elmondta, a fejlesztés megvalósítására a MOL Alapítvány Helyi Érték Programjában 500 ezer forintot nyertek, amiből a kerítést, illetve a vadhálót szerzik majd be. Az oszlopokat a szervezet biztosítja, a létesítmény kialakításában pedig önkéntesek is segédkeznek majd.

– A kecske a szívünk csücske, hiszen a Zöldkert Majorban egyébként is foglalkozunk a tenyésztésükkel. Jelenleg is negyven anyakecskét tartunk – fogalmazott a részletekkel kapcsolatban Süveges Szabolcs. A gidák mellett ugyanakkor szamárral, lovakkal, pónilovakkal, bárányokkal és nyulakkal is találkozhatnak majd a hozzánk ellátogatók.

Kérdésünkre a szervezet vezetője elmondta, az óvodák és iskolák részéről jelentős az érdeklődés: – Ennek természetesen nagyon örülünk, hiszen legfőbb célunk, hogy a fiatalabb generációkkal megismertessük az agrárium minél nagyobb részét. A következő programelemként majd iskolakertet szeretnénk kialakítani. Legfontosabb elképzelésünk, hogy nagyapáink, nagyanyáink tudását átadjuk, hiszen ezek az ismeretek nem veszhetnek el végérvényesen – tette hozzá Süveges Szabolcs.

Mindez egyébként része az alapítvány ökoprogramjának, amelynek kezdeti lépéseit teszik meg. Hosszú távon akár egy sajtüzem kialakításában is gondolkodnak.

– Telepünk egy másik részén brikettálóüzemet működtetünk – folytatta a gondolatot. – Eddig arra törekedtünk, hogy azt gazdaságossá tegyük. Mostanra sikerült is, bár az idei télen az enyhébb időjárás miatt lényegesen kevesebb fogyott a tüzelőből. Az alapítvány már korábban is igyekezett mérsékelni a szezonalitás hatásait, aminek érdekében gomba-termőtalajt, csincsilla- és nyúlrágcsálót, valamint lóalmot is készítenek.

A hitéleti alapon szerveződött szervezet egyik legfontosabb küldetésének évek óta a nehéz helyzetben élő társadalmi rétegek felemelését, felzárkóztatását tekinti.