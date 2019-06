Gesztenyefa-csemetét kaptak a ballagó ovisok Gyomaendrődön

A gyomaendrődi Százszorszép óvodában egy igazán rendhagyó és szemléletformáló módon búcsúztatták az elballagó óvodásokat, akik tárgyi ajándék helyett élő facsemetét vihettek magukkal, hogy azt tetszésük szerinti helyen elültessék és gondozzák.

– Az óvodában eltöltött évek alatt hatalmas gesztenyefáink árnyékában játszhattak a gyerekek, mely otthont ad sok madárnak is. Itt követhették az évszakok változását, gyönyörködhettek virágjaiban, őszi pompájában és a lehullott gesztenyéket is sok-sok játékban felhasználhatták. Ezért a ballagó gyermekek részére minden évben facsemetéket nevelünk, hogy saját otthonuk kertjében gondozva, nevelgetve azt, jusson eszükbe az óvodában megalapozott természet iránti szeretetet, hogy a növények milyen fontos szerepet töltenek be bolygónk életében – fejtette ki a Kovács Péterné, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda vezetője.

Hozzátette, az intézménybe járó 108 ovisból ebben az évben 28 kisgyermek kezdi meg az iskolát ősszel. A gesztenyefa csemetékkel 3. alkalommal ajándékozták meg a ballagó ovisokat, melyeket az óvoda dolgozói gondosan nevelgetnek az óvoda udvarán lehullott gesztenyékből.

– Úgy gondoljuk, hogy ezzel a gesztussal már olyan hagyományt teremtettünk az óvoda életében, ami tükrözi pedagógiai hitvallásunkat, és útravalóul szolgál a gyermekeknek, szülőknek a környezettudatos, természetszerető szemlélet formálásában. Mindenképp célunk, hogy folytassuk a jövőben is ezt a hagyományt – fogalmazott Kovács Péterné.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda nevelésének egyik alappillére a fenntarthatósághoz tartozó környezeti nevelés. Kiemelt célként kezelik a gyermekek egészséges és környezettudatos magatartásának, életmódjának alakítását. Zöld óvodaként szívügyüknek tartják, hogy a gyermekekkel felfedeztessék és megismertessék lakóhelyük és közvetlen környezetük természeti értékeit.

– Arra törekszünk, hogy tudjanak rácsodálkozni a természet kincseire, növényekre, állatokra, s ezáltal alakuljon ki bennük a természet tisztelete… szeressék, óvják, védjék azt. Folyamatos felfedeztetésekkel, közvetlen tapasztalatszerzésekkel mutatjuk meg nekik, milyen gyönyörű helyen élünk. Óvodánk parkszerű udvara – árnyat adó fákkal, bokrokkal, évelő és egynyári virágokkal – kiváló lehetőséget ad erre és a szabad mozgásra is – árulta el Kovács Péterné.