Gasztrokalandokra hív a megyei mesterszakács

A sorozat terve még a járványhelyzet elején fogalmazódott meg. Azzal a céllal kezdtünk hozzá a forgatáshoz, hogy a kényszerű bezártság alatt néhány ötlettel segítsük az embereket – mondta hírportálunknak Prohászka Béla. A mesterszakács elmondta, az utóbbi időben változtattak némileg az elképzelésen, és kiszélesítették a programot.

– Szeretnénk bemutatni a folyamatot, amelynek eredményeként a kiváló megyei alapanyagok a szántóföldről az étkezőasztalokig kerülnek – ecsetelte a szakember. – Éppen ezért ellátogatunk majd termelőkhöz, megnézzük, hogy miként zajlik a mezőgazdasági munka, láttatjuk a gazdák sokrétű munkáját. A következő helyszín természetesen a konyha lesz, ahol bemutatjuk, miként lehet egyedi ízeket a család elé varázsolni. Előételek, levesek, főételek, desszertek egyaránt készülnek majd.

Prohászka Béla kitért arra, hogy a későbbieknek nemcsak egyedül, hanem érdekes meghívott vendégekkel, különleges egyéniségekkel közösen is fog majd főzni. Nem kizárt például, hogy a Várszínházból is érkeznek majd művészek „gasztrokalandozni”.

– Kiemelt hangsúlyt fektetünk a szezonalitásra, hiszen ezzel a termelők tevékenységére is még jobban felhívjuk a figyelmet. A szakember kiemelte, a videók fogadtatása kedvező, sokan nézik a felvételeket, egyre többen kérik a recepteket.

– Terveink szerint hetente egy alkalommal új „műsorral” jelentkezünk majd – tette hozzá Prohászka Béla.

Bimbó Lajos elmondta, pár éve egy kóstolóval egybekötött eseményen találkoztak először a mesterszakáccsal, és már akkor felmerült, hogy a későbbiekben együtt dolgozzanak. A békési kötődésű, de Gyulán élő fiatalember közben egyre jobban beleásta magát a filmezésbe, és saját céget is alapított BimboPictures néven. A közelmúltban a fürdőváros ismert festőjéről, Póka Györgyről és alkotó munkájáról készített egy hat epizódból álló sorozatot.

– A Prohászka Bélával közös munka során arra törekszem, hogy az átlagostól eltérőt, kicsit meglepőt csináljak – szólt ars poetica-járól. – A videók nem követik végig az egész főzési folyamatot, hanem három-négy perces esszenciát adnak arról a magas szintű munkáról, amelyet Prohászka Béla végez. A Youtube-on a nézői elvárások is igénylik, hogy lehetőség szerint rövid, élvezhető, mégis változatos felvételek készüljenek. Abban bízunk, és talán a visszajelzések is azt mutatják, hogy a nézőknek bejön ez a gondolkodásmód.

Egyedi látásmódban gondolkodnak

Bimbó Lajos elárulta, hogy az első közös munka során – amit mellesleg eredetileg csak próbafelvételnek szántak – spárgából készített különlegességet Prohászka Béla, majd az említett szezonalitást figyelembe véve az eper következett, a csemegéből levest főzött az olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács.

– A felvételek során a Youtube-os, vlogos stílust képviselem – árulta el kérdésünkre Bimbó Lajos. – Igyekszem újfajta vágóképeket megjeleníteni, különleges látószögeket, egyedi képi megjelenítést bemutatni, és ugyanez jellemzi a zenei aláfestést is. Hozzátette, arra is törekednek, hogy a gasztrokalandokba egy kis vidámságot is csempésszenek.

Bimbó Lajos megerősítette, hogy a fogadtatás kedvező. A legutolsó kisfilmet már több százan nézték, és nagyon sokan osztották meg.

A fiatalembernek a későbbiekre is rengeteg ötlete, megvalósítására váró terve van, tudatosan keresi is azokat. Emellett hamarosan elkezdi a dokumentumfilm-rendezői iskolát, hogy tudását még fejleszti.