Futással, biciklizéssel avatják fel az M44-est

Hamarosan elkészül az M44-es gyorsforgalmi út közel 60 kilométeres szakasza Tiszakürt és Kondoros között.

A műszaki átadást követően, a forgalomnak történő átadás előtt, szeptember 14-én, szombaton kipróbálhatják az aszfaltcsíkot azok, akik hajlandók futócipőt vagy görkorcsolyát húzni, esetleg kerékpárra pattanni – közölték a megyeházán, hozzáfűzve, a mondhatni próbaút ötlete Tóth László futónagykövettől származik.

A szervezők az 58,4 kilométeres szakaszt négy résztávra is elosztják, így azt 2-4 fős csapatokban is lehet teljesíteni a kijelölt váltópontokon váltva. A rajt Tiszakürtnél lesz. Az útvonal: Tiszakürt-Cserkeszőlő- Kunszentmárton-Öcsöd- Békésszentandrás-Szarvas- Csabacsűd-Kardos-Kondoros. A befutó Kondoros központjában lesz. A rajtszámokat 7 órától vehetik át a résztvevők, a kerékpárosok és a görkorcsolyások 9 órakor, a futók pedig 10 órakor indulnak. A részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztráció díja egyéniben és csapatban is fejenként 2 ezer forint.

A szervezők tájékoztatása szerint rövidesen újabb nevezési felületet nyitnak meg, amit a Facebook oldalukon érhetnek el az érdeklődők.

