Fotós tanulók is felültek a mémhullámra, tovább hódít a tetris challenge

Egyre többen mutatják meg légifotó segítségével, hogy mely eszközök nélkülözhetetlenek a mindennapi munkájuk során. Ehhez a kihíváshoz csatlakoztak Imre György fotós vezetésével a Szegya művészeti és médiafotográfus tanulói.

– Az instagramon találkoztam először ezzel a kihívással és egyből arra gondoltam, hogy jó lehetőség lenne megmutatni, milyen összetett egy fotós munkája. Mindemellett kiváló iskolai feladat, összekovácsolta a közösséget, mert mindenkinek hozzá kellett adnia a saját munkáját. A tizedikes diákok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a projektbe.

A kihívás nem csupán jó móka és egyben látványosság, hanem a pályaválasztás szempontjából is fontos lehet Imre György szerint. – A most nyolcadikos diákok így játékos módon ismerhetik meg a különböző szakmák eszközeit. Emiatt is kértük fel a megyében tanulókat és az ő tanáraikat a challenge folytatására.