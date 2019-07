Fórumon mutatkoztak be a tótkomlósi indulók

Megtelt a minap a Természet Háza, ahová lakossági fórumot hirdetett a Tótkomlósi Kossuth Kör. Bejelentették és bemutatták az őszi helyhatósági választáson az ellenzéki összefogás támogatásával induló jelölteket.

Polgármesterjelölt Zsura Zoltán, aki jelenleg is tagja a képviselő-testületnek függetlenként, fürdővezetői szakmérnök, a Szentesi Üdülőközpont műszaki igazgatója. Elmondta, megtörtént a városban az ellenzéki összefogás. Jelen volt a fórumon az MSZP, a DK, a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd. Bemutatták a nyolc képviselőjelöltet is, közöttük van négy hölgy is.

– Az a célunk, hogy megváltoztassuk a helyi közélet irányvonalát, legyen a folytatásban az lakosságközpontú – nyilatkozta a polgármesterjelölt.