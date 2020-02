Forradalmi ötlettel mutatják be a gyermekkori cukorbetegséget

A gyermekkori cukorbetegség megértését és a szükséges tudás megszerzését segítő 7D Mozi ötletével került be a Richter Anna Díj idei döntősei közé az orvosból, pedagógusból, szülőből és egészségügyi szakemberekből álló gyulai csapat. A projektekről a szakmai zsűri dönt, de emellett a közönségszavazás is elkezdődött. A városban és a megyében is egyaránt fontos a küldetést betöltő kezdeményezés támogatása.

A csapatot a Richter Aranyanyu-díjas, Gyula Városért kitüntetéssel is elismert dr. H. Nagy Katalin PhD, a Békés Megyei Központi Kórház gyermekdia­bétesz-centrumát létrehozó és koordináló főorvosa vezeti. Mellette a központ szakemberei, Szabó Edit és Seresné Szabó Ágnes, egy pedagógus, Kurucz Márta és egy érintett szülő, Lévai Ildikó alkotja a csoportot. Az „ötös” a gyermekkori diabétesz felismerésével és kezelésével kapcsolatban kíván alapvető ismereteket terjeszteni a mozi varázsára építő innovatív ötlettel, az úgynevezett „7D Mozi”-val. Az élményszerzés mögé bújtatott, észrevétlenül megszerzett gyakorlati tudás pozitív hatással lehet az érintett családokra, a pedagógusokra, valamint az egész társadalomra. A csapat így tudatosan nem várná meg a közösségek jelentkezését, hanem bárki számára elérhetően, házhoz viszik az élményt. A cukorbetegségről készülő mozifilmmel, az ehhez kapcsolódó, érzékszervekre ható élményekkel gyökeresen új utakra lehet lépni a gyermekdiabétesz-oktatásban. A 7D moziba belépve minden értelemben új szemüvegen keresztül tekinthet majd bárki – szülők, tanárok, érdeklődők – a cukorbeteg gyermekek világára. A projekt az orvos­kategóriában bekerült a Richter Anna Díj 12 döntőse közé. A kategóriánként egy-egy győztes projektet a zsűri tagjai választják majd ki, ők döntik el, ki kapja a projekt megvalósítására fordítható négy-négy millió forintot. A közönségdíj sorsa azonban a szavazók kezében van, a voksolás már el is indult.

Mint megtudtuk, az 1-es típusú cukorbetegség, a diabétesz az egyik leggyakoribb krónikus gyermekbetegség. Hazánkban évente mintegy 400 gyermeknél és kamasznál ismerik fel. A betegek száma az elmúlt évtizedekben megháromszorozódott, napjainkban közel 4000 gyermeket és kamaszt érint. Az orvostudomány jelen tudása szerint ez az állapot végleges, időben történő felismerése életfontosságú. Kezelése fájdalmas, időigényes, nagy önfegyelmet és kiegyensúlyozott életvezetést követel. Mindemellett rendkívül fontos a befogadó, odafigyelő környezet, hiszen életük nagy részét a diabéteszes gyermekek is közösségben töltik. Már csak ezért is lényeges a mostani projektötlet. Dr. H. Nagy Katalin, „A gyermekdiabetológia kézikönyve” kötet egyik szerzőjeként is szeretne minél több érintett szülőnek segíteni. A laikusok számára is rendkívül hasznos gyakorlati ismereteket nyújtó könyvből a napokban átadott egy példányt dr. Görgényi Ernőnek, Gyula polgármesterének, amit a szakemberrel egyetértésben a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban helyeznek el, hogy minden gyulai elolvashassa. A polgármester hangsúlyozta, nagyon fontos kezdeményezést indított el a 7D mozi csapata, és Facebook-oldalán, illetve közleményben is arra kért mindenkit, hogy támogassák szavazataikkal az elképzelést. A nagyközönség is szavazhat A csapatok és a projektek bemutatkozását – így a megyei érintettségű, „7D Mozi – Ma nézd, holnap vedd észre!” projektet egyaránt március 8-ig lehet megtekinteni a Richter Anna Díj honlapján és közösségi oldalán. A nagyközönség szavazhat kedvenceire és bekapcsolódhat a nyereményjátékba is. Március 19-én ünnepélyes gála keretében derül fény a döntősök kilétére, illetve eldől az is, hogy mely innovatív, a megelőzést is segítő ötletek valósulhatnak majd meg.