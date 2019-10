Fontos előrelépést hozhat az Airbus gyár

Az Airbus gyulai beruházása az egész régió teljesítményéhez nagy mértékben hozzá fog adódni. A fejlesztés a bérekre is felhajtó hatással lesz, illetve a szakképzett munkaerő szempontjából is fontos előrelépést jelent – fogalmazott kérdésünkre Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán délután munkalátogatásra érkezett Gyulára, ahol a várossal és az Airbus gyár előkészítésével kapcsolatos államigazgatási kérdésekről egyeztetett dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, dr. Kovács József országgyűlési képviselővel és Takács Árpáddal, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal.

Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő elmondta, fontos jelzésnek tartja a kormány részéről, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Gyulára látogatott. Mint hangsúlyozta, a helyi polgárok mellett első számú szövetségesként tekintenek a kabinetre a város építésében.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, 2010 óta töretlen, felfelé ívelő fejlődés jellemzi a várost, ahol teljes harmóniában működnek együtt a város fejlődése érdekében. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban bejelentették: 2,5 milliárd forintos támogatás érkezik a Gyulai Várfürdő további fejlesztésére.

Gulyás Gergely elismerően szólt a város fejlődéséről, és a közeli önkormányzati választások kapcsán dr. Görgényi Ernőt és csapatát ajánlotta a helyi választópolgárok figyelmébe.

– Gyulán látszódik a fejlődés – ecsetelte. – Évek óta tartó világos koncepció és egyértelmű, logikus tervezés mentén, a kormánnyal együttműködve folyik az eredményes munka.

A miniszter kifejtette, az Airbus gyár városba települése régóta várt előrelépés, ami a helyi gazdaságban és a helyi iparűzési adóbevétel tekintetében is várhatóan meg fog nyilvánulni. Visszatérve az önkormányzati választásokra, elmondta, akadnak, akik valamilyen tévedés foglyaként parlamenti választásként tekintenek a közelgő voksolásra.

– Lesznek majd országgyűlési választások, ahol meg lehet vitatni, hogy a kabinet jól végzi-e a munkáját – húzta alá. – Vasárnap viszont olyan vezetőket kell választani, akik helyi érdekeket legjobban képviselik.

Kérdésünkre Gulyás Gergely elmondta, folyamatban van az Airbus-fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá való nyilvánítása.

– Azon dolgozunk, hogy a lehető leggyorsabban megépülhessen az Airbus gyár, ami az egész régió teljesítményéhez nagy mértékben hozzá fog adódni – folytatta a gondolatot. – A beruházás a bérekre is felhajtó hatással lesz, és a szakképzett munkaerő szempontjából is fontos előrelépés. Az Airbus döntése azt igazolja, úgy ítélték meg, hogy a térség komoly gazdasági fejlődési lehetőséggel bír, s azt is alátámasztja, hogy van annyi szakképzett munkaerő, ami egy ilyen gyár eredményes működéséhez szükséges. A kormány együttműködik várossal, hogy a lehető leggyorsabban minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy a gyár elkészüljön, és megkezdje működését.