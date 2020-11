Folytatta szemétgyűjtési akcióját a megyei Fidelitas

A Békés megyei Fidelitas folytatta szemétgyűjtési akcióját Békéscsabán és Gyulán. A felhívás a Fidelitas regionális igazgatója, Kovács Gréta Tünde kezdeményezésére indult el Tisztítsuk meg közösen környezetünket! – címmel.

Először a Fidelitas füzesgyarmati és békési, most pedig a békéscsabai és gyulai csoportja is csatlakozott. A négy településen mintegy 50 segítő fogott össze a környezetünk megtisztítása érdekében. Gyulán is nagy örömmel fogadták a programot, és lelkesen tisztították meg az Almásy-kastélytól az Élővíz-csatorna két partját egészen Németvárosig, illetve a Gyulai vár környékét és a Csigakertet – mondta Szák Balázs, a Gyulai Fidelitas elnöke.

Zahorán Kitti elmondta, hogy kötelességünk megvédeni természeti értékeinket, és fontos az is, hogy megelőzzük a hulladék újratermelését. Ettől függ az, hogy mennyi dolgunk lesz a jövőben – zárta gondolatát a Békéscsabai Fidelitas elnöke.

Kovács Gréta Tünde: a célunk a kezdeményezéssel, hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra, ezért a járványhelyzet idején – betartva a járványügyi szabályokat – is fontos cselekedünk, hiszen a környezetünk védelme közös ügyünk, tennünk kell érte! Vigyázzunk a környezetünkre! Vigyázzunk egymásra!