Folytatódik az Esély Café a gyulai kávézóban

Márciustól Esély Café néven folytatódik minden szerdán 13.30-tól 15.30-ig az Esély Pedagógiai Központ EGYMI Pánczél Imre Tagintézményének programja a gyulai Manuel Caffé kávéházban – tájékoztatta hírportálunkat Misák Darinka, a fiatalokat segítő gyógypedagógus.

A szakember hírportálunknak elmondta, a kezdeményezésbe hét olyan tizennyolc és huszonöt év közötti diák kapcsolódik be, akik szegregált intézményben tanulnak.

– Az Ability szerdaként megismert projekt egyik legfontosabb célja, hogy bebizonyítsuk: az értelmileg akadályozott fiatalok is alkalmassá tehetők a munkavégzésre – tette hozzá Misák Darinka, aki szólt arról is, hogy a résztvevő diákok nagyon szívesen kapcsolódtak be a programra, nagyon sokat jelent, hogy felszolgálhatnak.

A fiatalok egyébként egy speciális, a célra készített, különleges, egyben ízléses egyenruhában végzik majd munkájukat az említett két órában, amit egy cég állított elő, hogy így járuljon hozzá a kezdeményezés nemes cél­jaihoz.