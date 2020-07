Folytatják az útfelújításokat Békésen

Több mint 180 millió forintos támogatást biztosít a Belügyminisztérium a békési önkormányzat részére, amiből útfelújítások, aszfaltozás, illetve önkormányzati tulajdonú műemléki épületek renoválása valósulhat meg – közölte szerdai békési sajtótájékoztatóján Dankó Béla országgyűlési képviselő és Kálmán Tibor, a város polgármestere. Beszámoltak arról is, hogy az önkormányzat 39 millió forint többletforráshoz jut a Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázati projekthez, így a fejlesztéshez települési saját forrásra nem lesz szükség.

Dankó Béla hangsúlyozta, mind az előző, mind a mostani önkormányzattal jó és eredményes munkakapcsolatot alakított ki. Kitért arra, hogy a városvezetés a lakossági igények felmérése alapján készíti el pályázatait, illetve igyekszik közvetlen támogatási forrásokat lehívni. Mint mondta, országgyűlési képviselőként mindent megtesz azért, hogy segítse a helyi közösségeket céljaik elérésében, a helyi fejlesztési elképzelések megvalósulásában.

– Békéssel is sikeres az együttműködés, számos pályázati beruházás valósult meg, most is jó hírekről számolhattunk be, és újabb pályázatok állnak előkészítés alatt – ecsetelte. – Valós igény a belterületi utak állapotának javítása, ahogy az önkormányzati ingatlanok felújítása is, hiszen ez utóbbi az ott folyó munka és a városkép szempontjából is fontos. Erre a két célra 181 millió forint közvetlen forrás érkezik a Belügyminisztériumtól.

Kálmán Tibor elmondta, a szaktárca által megítélt támogatás óriási segítséget jelent, hiszen annak segítségével közel 3000 méteren aszfaltozhatnak majd a városban. Hozzátette, munkatársaik már el is kezdték a beruházás-sorozat előkészítését.

A polgármester szólt arról is, hogy az önkormányzati ingatlanok karbantartása is fontos feladatuk, hiszen gyönyörű épületeik vannak, elég csak a városházára, a régi városházára, a galériára vagy a „Nagyházra” gondolni. Az idő vasfoga azonban már erősen érezteti hatását. Így ezek renoválására is fordítanak a támogatásból, és hosszú távon is törekednek az utak, járdák állapotának javítására. A 39 millió forintos többletforrás pedig újabb pályázatok önerejének alapja lehet.