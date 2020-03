Földesi Mihály: most nincs helye politikai alkuknak

A Mi Hazánk szerint az emberélet semmilyen körülmények között nem bocsátható áruba, ezért a párt országgyűlési képviselői támogatták a házszabálytól eltérést és a koronavírus-törvényt is – közölte csütörtöki virtuális sajtótájékoztatóján Földesi Mihály, a párt megyei elnöke, megyei és városi önkormányzati képviselő.

Úgy vélekedett, a demokrácia sérülésére hivatkozni a balliberálisok részéről azért is különösen álszent, mert például a Demokratikus Koalíció fővárosának számító Újbudán, a DK-s polgármester éppen a veszélyhelyzettel visszaélve ragadta magához a hatalmat és alapított például parkolási céget vagy média céget, amely nyilvánvalóan semmilyen összefüggésben nincs a jelenlegi veszélyhelyzettel.

– Nem is igazak azok a vádak, amelyeket a balliberálisok megfogalmaznak, hiszen a kormány csak arra kap felhatalmazást, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapítsa meg – tette hozzá. Hangsúlyozta, álláspontja szerint az sem igaz, hogy a szükségesség és arányosság alkotmányossági elvét nem tartalmazza a javaslat, hiszen szó szerint benne van a második paragrafusban, hogy a szükséges mértékben az elérni kívánt céllal arányosan alkothat a kormány rendeleteket, a humán járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolja ezt a jogot a kormányzat.

– A 90 napos határidő, – amit követeltek a balliberális pártok, hogy kerüljön bele a törvénybe -, szintén szemfényvesztés, hiszen a jelenlegi politikai körülmények között a kétharmados többséggel bíró kormányzat ezt minden egyes alkalommal a végtelenségig meg tudná hosszabbítani, tehát teljesen felesleges ezt az aktust beletenni – ecsetelte. – Ugyanakkor az is szerepel a törvényben, hogy az Országgyűlés ezt a felhatalmazást, amelyet most megad a kormánynak, még a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően is visszavonhatja, tehát elképzelhető egy olyan konstrukció, hogy a veszélyhelyzetet fenntartja az Országgyűlés, de a kormány nem tud a rendeletalkotási jogával olyan módon élni, ahogy ez a törvénytervezetben most szerepel.

Földesi Mihály nyomatékosította, a Mi Hazánk szerint ebben a helyzetben összefogásra van szükség, nincs helye politikai alkuknak, a magyar emberek egészségének a megóvása mindennél fontosabb ezekben a napokban, hiszen olyan pusztítást végez a koronavírus a lakosság körében, amely rendkívül nagy kihívás elé állítja egész közösségünket.