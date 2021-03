Fókuszban az energiatakarékosság

Lassan már tényleg beköszönt a jó idő és egyre több lesz a napsütéses órák száma is, ám fűteni még továbbra is kell, de nem mindegy, hogy azt hogyan tesszük. Az energiatakarékosság, a környezettudatosság napjaink egyik legfontosabb irányvonala, annyira, hogy egy külön világnap és rendezvények sora kapcsolódik ezen témához.

Magyarország 2000-ben csatlakozott a nemzetközi energiatakarékossági világnaphoz, melyhez nemcsak március 6-án, hanem az egész hónapban rendezvények sora kapcsolódik, egészen a március 28-i Föld Órájáig, amikor is hatvan percre az egész Föld „elsötétül”.

Házunk, lakásunk energiafogyasztásának csökkentésére többféle praktikát is bevethetünk, legyen szó a fűtésről, az áramfogyasztásról vagy akár a vízhasználatról.

Az ENSZ előrejelzése szerint a népesség-növekedés és az éghajlatváltozás miatt tíz év múlva az édesvíz iránti kereslet negyven százalékkal haladhatja meg elérhető forrásainkat.

Habár hazánk vízkészletei jelentősnek mondhatók, nem szabad elfelejtenünk, hogy vízvagyonunk kilencvenöt százaléka külföldről érkezik, a fennmaradó öt százalék pedig csapadék formájában kerül a felszíni vizekbe. Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet adatai alapján 2014-ben az egy főre jutó megújuló belső édesvízi erőforrások értéke 608,12 köbméter volt.

Jelentős mennyiségű vizet takaríthatunk meg azzal, ha a fürdés helyett inkább a zuhanyozást választjuk. Míg fürdésnél átlagban 160 liter vizet használunk el, addig ez a szám zuhanyozásnál csupán 40-60. Tovább csökkenthetjük vízszámlánkat víztakarékos rózsák felszerelésével, ami 60-80 százalékkal veheti vissza vízfogyasztásunkat. Ha csöpög a csapunk, azt mindenképpen javíttassuk meg, hiszen egy percenként 10-15 vízcseppet áteresztő csap esetében egy kádnyi vizet pocsékolhatunk el egy hét alatt.

Ha fogmosás közben elzárjuk a csapot, alkalmanként akár öt liter vizet is megspórolhatunk, kézi mosogatásnál pedig az átlagban napi negyven litert csökkenthetjük jelentősen, ha csak az öblítéshez használunk folyóvizet.

Napi áramfogyasztásunknak is megvannak a maga aranyszabályai.

Mióta bevezették a hazai háztartásokba a villanyt, azóta tudjuk, hogy ha csak ott van felkapcsolva, ahol éppen tartózkodunk, akkor sokat spórolhatunk a számlán. Ugyanez vonatkozik a televízióra is. A telefontöltő se maradjon feleslegesen bedugva, hiszen el sem tudjuk képzeni, mennyi energia megy el háztartásonként egy-egy nem használt, „alvó” készülék esetében egy év alatt. A Nemzetközi Energia Ügynökség számításai szerint a háztartások teljes áramfogyasztásának 15 százalékát az elektromos berendezések ilyen „alvó” fogyasztása teszi ki.

Ha hagyományos izzónk kiégett, célszerű energiatakarékosra cserélni, ami egy kissé drágább ugyan, de hosszabb távon megéri. Mosógépünk energiafogyasztásának majdnem nyolcvan százalékát a víz felmelegítése teszi ki, így csak akkor indítsuk el, ha már tele van ruhákkal. A hűtőgépek általában 7 Celsius-fok körül működnek a leghatékonyabban, ami a kettes, hármas fokozatnak felel meg. Egy-két fokos hőmérséklet-csökkentéssel 10-15 százalékkal többet fizethetünk annak fogyasztása után. Amit pedig semmiképpen nem érdemes: meleg ételt tenni a hűtőbe, a fagyasztóba meg pláne.

Lassan már vége a fűtési szezonnak, de az ezzel kapcsolatos tanácsokat érdemes a későbbiekben is megfogadni

Ugyan a komfortérzethez szükséges hőmérséklet minden helyiségben más (konyha 18, hálószoba 16-18, folyosó és előtér 15, gyerekszoba 21-22, étkező 20, fürdőszoba 22-23), de ne csináljunk túl meleget a lakásban, a termosztátot elég, ha átlagosan 20-21 fokra állítjuk. Ha ennél 4-5 fokkal melegebbet akarunk, akkor inkább vegyünk fel egy pulóvert, mert különben a fűtésszámlánk bizony nagyot „ugorhat”.

A fűtés szempontjából sokat megtakaríthatunk azzal is, ha éjszakára letekerjük a radiátor szabályzóját, ha hőtükröt teszünk a fűtőtest mögé és gyorsan, de alaposan szellőztetünk. Ha van olyan helyiség, amit nem használunk, akkor annak ajtaját tartsuk csukva. Lezárva az ilyen területeket, kevesebbet is kell fűteni. Érdemes redőny, reluxa ablakokra való felszerelésében is gondolkodni, mert így is megtakaríthatunk jó pár forintot, ha pedig nyílászáróink túlságosan is szellőznek, akkor készíthetünk saját magunk is ablakpárnákat. Hosszú távon persze érdemes a nyílászárók modernizálását és a ház hőszigetelését is tervbe venni.

Március 6. – Nemzetközi energiatakarékossági világnap Magyarországon 2000 óta tartjuk meg a Nemzetközi energiatakarékossági világnapot. Azóta minden évben március 6-a az az egyik olyan nap, amikor a zöld szervezetek és a média felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés és a a környezettudatosság fontosságára. Mivel a Föld természeti készletei folyamatos apadnak, ezért fokozottan oda kell figyelnünk a rendelkezésünkre álló energiaforrások minél hatékonyabb felhasználására és a felesleges pazarlás megszüntetésére.

