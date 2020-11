Főként online tartják híveikkel a kapcsolatot

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a napokban ismét csökkent a személyes kapcsolattartás. A kulturális intézmények után most egyre több egyház zárja be kapuit a megnövekvő betegszámok miatt. Persze a hívek nem maradnak magukra, hiszen a helyi televíziók csatornáin, interneten és telefonon keresztül továbbra is gyakorolhatják vallásukat.

Katona Gyula békési esperes, református vezető lelkész elmondta, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a napokban ajánlást tett a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé, hogy múlt hét szerdától szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat. Tudomása szerint egyházmegyéjükben minden lelkész eleget tett ennek a kérésnek, így az istentiszteleteket híveik a helyi televíziókban, illetve interneten keresztül követhetik. Hozzátette, az online közvetítés már tavasszal is olyannyira sikeres volt náluk, hogy azt lényegében abba sem hagyták, így nem okozott most gondot náluk a teljes átállás. Szigeti Antal békéscsabai plébános elmondta, a katolikus egyháznál jelenleg nincsenek tiltva a szentmisék, melyeket a koronavírus terjedése miatt természetesen a szükséges óvintézkedések betartása mellett folytatnak. Templomaik tehát nyitva vannak, de kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés és a másfél méteres távolság betartása alkalmaikon. Vannak azonban olyan híveik, akik a Covid-19 miatt felmentést kaptak kötelezettségeik alól, ők interneten követhetik a miséket, illetve telefonon tartják velük a kapcsolatot. Hozzátette, egy esetleges átállásra is felkészültek, így ha be kell zárniuk kapuikat, akkor az első hullámhoz hasonlóan online közvetítik majd a szentmiséket. Kutyej Pál, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze elárulta, ők is úgy döntöttek, hogy digitálisan tartják a kapcsolatot híveikkel. Templomaikat tehát bezárják, istentiszteleteiket pedig televízión és Facebook oldalukon közvetítik majd a megszokott időben. Hozzátette, már eddig is csökkentettek alkalmaikon, a hétközieket nem tartották meg, mostantól viszont vasárnaponként is kerülik a személyes találkozást.

