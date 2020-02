Foglalkoztató termet alakítottak ki a sajátos nevelési igényű fiataloknak

Foglalkoztató termet alakítottak ki a sajátos nevelési igényű fiatalok számára a békési Dr. Illyés Sándor intézményben a Szent Lázár Alapítvánnyal együttműködésben. A kezdeményezésnek hiánypótló szerepe van, hiszen a súlyosabb fokban érintett fiataloknak szinte esélye sincs belépni a munka világába.

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) óvodás kortól a szakiskolás fiatalokig sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését végzi Békésen. A középiskolai képzések keretében szőnyegszövő szakképesítést is szerezhetnek a tanulók. Az iskolai közegből kikerülve ugyanakkor a súlyosabb fokban érintett fiataloknak esélyük sincs belépni a munka világába.

Az intézmény vezetője, Aléné Kucsera Andrea, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató Szent Lázár Alapít­vány igazgatója, Kovács Ildikó hónapok óta azon dolgozott, hogy valamilyen módon megoldja az érintett tanulók foglalkoztatását. Hírportálunknak elmondta, a Szent Lázár Alapítvány egy korábbi pályázat keretében már szeretett volna folyamatos munkalehetőséget biztosítani ezeknek a fiataloknak. Az elképzelés akkor meghiúsult, ám az intézmény vezetője elhatározta, hogy önerőből fogják megvalósítani a foglalkoztatást.

Aléné Kucsera Andrea tisztában volt azzal, hogy az intézmény falai „védett” környezetet biztosítanának a dolgozó fiataloknak, ezért azzal a kéréssel fordult Teleki-Szávai Krisztinához, a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ igazgatójához, hogy engedélyezze az egyik szövős terem bérbeadását az alapítvány számára, hogy ott foglalkoztató termet alakíthassanak ki. A tanke­rület a fiatalok továbbfoglalkoztatását is támogatta, mely országos szinten is példaértékű. A volt diákok dísztasak-ragasztásban dolgoznak, illetve csomagolás és alkatrész-összeszerelésben is tevékenykedhetnek majd.

A valós munkát megelőzően lefolytatták a hatóságok a szükséges engedélyeztetést, így a néhány héttel ezelőtti nyitástól a Dr. Illyés Sándor EGYMI-ben végzett, fogyatékkal élő és autista fiatalok kipróbálhatják magukat valós munkahelyi szituációban.

Kovács Ildikó és Aléné Kucsera Andrea elmondta, az állami iskola és a civil szervezet összefogása lehetővé tette, hogy a fiatalok védett környezetben, könnyen betanulható, egyszerű fizikai munkát végezhessenek napi 4 órában.

Mindkét intézmény vezetésének véleménye szerint a fogyatékkal élő fiataloknak nagyobb szerepet kellene kapniuk a munka világában, hiszen ők is képesek értékteremtő munkavégzésre.

Kiemelték Teleki-Szávai Krisztina, Kálmán Tibor, Békés polgármestere és Kádasné Öreg Julianna, a helyi szociális szolgáltató központ igazgatójának szakmai támogatását. Utóbbi intézmény biztosítja a fiatalok foglalkoztatáson kívüli szabadidejének hasznos eltöltését. A Szent Lázár Alapítvány várja a munkára jelentkezőket.