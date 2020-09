Fogattal is készülnek a megmérettetésre az újkígyósi fiatalok

Idén először az újkígyósi Makoviczki Zoltán fiai együtt indulnak el a Nemzeti Vágtán. A négy fiatal közül Martin a Kishuszár Vágtán, Zoltán a Nemzeti Vágtán, Ákos a vágta nemzetközi futamán Magyarország képviseletében, míg Richárd a Fogat Vágtán szerepelhet és írhat történelmet a lovasmegmérettetésen.

A békéscsabai Gabonamúzeumban találkoztunk a Makoviczki fivérekkel. A tehetséges lovasok elmondták, a hétvégén félreteszik egy kicsit a nyerget, hiszen a legidősebb testvér, Zoltán házasodni készül. De a nagy nap előtti utolsó hajrában még szakítottak egy kis időt a lovakra, akik jó ideje hűséges társukként segítik őket a versenyeken.

Ákos éppen korábbi lovát legeltette, mikor megérkeztünk. A szürke hátasra ugyan már ritkán ül fel, mégis érezhető volt a köztük lévő különleges kapcsolat. A húszéves fiú a Fáni nevű pónival nyerte meg 2016-ban Budapesten, a Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta Kishuszár verseny döntőjét. A lóra termett Ákos már számos nemzetközi sikert ért el fiatal kora ellenére, és a felnőttek között is bizonyított galoppban. Kitartásának és szorgalmának köszönhetően napi szinten versenyez a Kincsem Parkban, emellett Dunaújvárosban lovagolja, edzi a telivéreket. Ezúttal hazánkat képviseli majd a vágta nemzetközi futamán.

– A verseny előtt pár nappal Bábolnán sorsolják ki a lovakat nekünk. Így mindenki egyenlő eséllyel indulhat majd el a hétvégén. De ez cseppet sem új aszámomra, hiszen a Kincsem Parkban is általában a versenyek előtt ismerem meg a lovaimat – mesélte Ákos.

Közben Martin is előkerült az istállóból, a lovak mellől. A legifjabb Makoviczki fiú nagyon készül a fővárosi versenyre. Edzések töltik ki a fiatal lovas mindennapjait. Édesapja segítségével tréningel a nagy megmérettetésre. A most 13 éves fiú nagy tapasztalattal rendelkezik a versenyzés terén, a Nemzeti Vágtán pedig negyedjére mutathatja meg, mit tanult az elmúlt évek alatt.

– Idén is Ákos egykori lovával, Fánival indulok az októberi versenyre. Az idei rangos eseményre az Orosházi Vágtán elért első helyezésemmel kvalifikáltam magam – árulta el a fiatal fiú.

Richárd ezúttal ló nélkül érkezett, hiszen ő ideje nagy részét Pusztaottlakán tölti, ahol fiatal ugrólovak kiképzésével, fogathajtással és lótenyésztéssel foglalkozik.

– Jelenleg 15 lóval foglalkozom. A nóniusz fajtát tenyésztjük, tavaly született egy champion csikónk, és most is van egy, amelyik szintén esélyes a címre – avatott be minket Ricsi, aki idén először indul a Nemzeti Vágtán, ahol fogattal fog rajthoz állni. Mint mondta, nagyon régóta ki szerette volna próbálni magát ebben a számban, így mikor megkeresték, azonnal igent mondott.

– Fogatnál két ló van előttünk, ezért jóval veszélyesebb, mint lóháton, viszont nagyon látványos szokott lenni. Gyors lovaim vannak, már csak az a kérdés, hogy fogják-e bírni szusszal – tette hozzá.

Zoltán miközben nagy erőkkel készül az októberi futamra, mindennap gondozza, karbantartja a Gabonamúzeumban lakó hátasokat. Idén Mangó nevű lovával készül a megmérettetésre, akivel a Sarkadi Vágtán sikerült bejutnia a budapesti versenyre.

– Mangó most lett nyolcéves, nehéz volt a belovaglása. Ötévesen versenyzett először, tavaly a Hortobágyon jól ment neki, mégsem jutottunk be a döntőbe, a Tiszafüredi váltón pedig lesérült. De idén úgy érzem, szép eredménnyel zárhatunk – osztotta meg velünk a legidősebb Makoviczki fiú.

A testvérek végül elárulták lapunknak, mindannyiuknak a döntő a cél, de mint minden versenynél, most is a legfontosabb a biztonság és a részvétel a számukra.