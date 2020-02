Fodor Mihály bronzérmet szerzett a gasztroolimpián

A stuttgarti gasztroolimpián szombaton versenyzett Fodor Mihály mesterszakács, a békéscsabai Kornélia étterem vezető séfje, és bronzérmet érdemelt ki ételeivel.

– Miként az eddigi világversenyeken, most is az érmes helyezést tűztem ki célként magam elé, és örülök, hogy sikerült bronzot szereznem – hangsúlyozta Fodor Mihály. – Mindez nemcsak az én érdemem, hanem Bécsi Szabolcs szakácskollégámé és Nagy Tiboré, a Kornélia tulajdonosáé is, akik az otthoni felkészülés és a stuttgarti napok alatt is sokat segítettek.

A gasztroolimpián szombaton a Békés megyei Farkas Edina cukrász diplomával gazdagodott:

