Flashmobbal népszerűsítették a babahordozást Békéscsabán

Flashmobbal, azaz villámcsődülettel népszerűsítették a babahordozást anyukák szombaton a Csaba Center aulájában a Nemzetközi Babahordozó Hét alkalmából. Az eseményt minden évben világszerte megrendezik, Magyarországon 2008 óta az ország számos pontján csatlakoznak édesanyák a rendezvénysorozathoz.

– A flashmob célja, hogy a résztvevők Békéscsabán is népszerűsítsék a hordozást, és megmutassuk, hogy sokan vagyunk anyukák és apukák, akik használják ezt, itt Békés megyében is. A felkészülésben két babahordozási tanácsadó kolléganőm Nagy Márta és Hegedűs Henrietta volt a segítségünkre – osztotta meg Szászné Nagy Veronika babahordozási tanácsadó, és Aktívmami Hordozós Fitneszoktató. A megyei villámcsődület ötletgazdája szerint a hordozás mélyíti a szülő és a gyermek közti kötődést, emellett rendkívül praktikus, különösen, ha nagyobb testvér is van a családban. – Amíg a kicsi a hordozóval rajtunk van, addig a nagyobbal akár egy játszótérre is el lehet menni, vagy óvodába, de akár még főzni is lehet így – részletezte Szászné Nagy Veronika.

Közben megérkeztek a szülők a gyermekeikkel, és a próbát követően közösen elindultak az aula felé, majd a tizenhárom anyuka a járókelők ámulatára bemutatta – a rajtuk pihenő csöppségekkel együtt – a világ több pontján is nagy sikert aratott lépéseket.

Mint megtudtuk, valamennyien tagjai a helyi hordozó klubnak, és ha tehetik „hurciban” közlekednek apróságaikkal. Köztük Borzán-Leloczki Erika is, aki legkisebb gyermekét, Jankát gyakran pihenteti a puha kendő ölelésében. – Nagyon szeretem a hordozásban azt, hogy ilyenkor egy kicsit össze tudunk bújni. Ráadásul azt olvastam, hogy hordozáskor a babákat megnyugtatja, ha hallhatják a szülők szívverését. És miközben Janka alszik rajtam, mindkét kezem szabad, így Hangával is tudok foglalkozni, vagy akár a házimunkával is haladhatok – avatott be minket a kétgyermekes édesanya. Hozzátette, szerinte egyre elfogadottabbá válik a hordozás és egyre több szülő használja ezt az eszközt, amely bárhol és bármikor bevethető.

A rögtönzött fellépés után az ébredező csöppségek és szüleik egy kis sütizéssel, nevetéssel és persze élményekkel telve zárták le a délelőtti villámcsődületet.