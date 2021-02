Fiú szoba / lány szoba – tapétázási tippek

A tapéták sokfélesége lehetővé teszi, hogy ne csak a nappalinkat vagy a hálószobánkat díszítsük ezzel a faldekorációs megoldással, de a gyerekszobát is. Bár sokszor találkozunk azzal az idilli képpel, amikor a leendő szülők boldogan festegetik a babaszobát, legalább annyira népszerű ma már a gyerekszobában a fali tapéta használata is.

Napjainkban a tapéták számtalan kivitelben megvásárolhatóak: többféle színből, mintázatból válogathatunk, mint ahogy anyagukat tekintve is nagyon eltérők lehetnek. Egyszerű felhelyezésük lehetővé teszi, hogy kedvünkre cserélgessük, így ahogy nő a gyerkőc, úgy választhatunk más és más stílusú tapétát a szobájába.

Fontos szempont viszont szem előtt tartanunk, hogy csakis gyerekbarát és gyerekbiztos tapétát vigyünk haza, lehetőleg olyat, ami semmiféle plusz egészségtelen anyagot nem tartalmaz, illetve ami kibírja a kicsiny kezek próbáját is. Mert ott ahol gyerek van, bizony számolni kell azzal, hogy a tapéta gyakrabban elszakad vagy bepiszkolódik. Kúszó-mászó gyerekek esetében remek döntés például lemosható tapétát venni, így ha papír helyett ezen gyakorolná az egyenes vonalakat a kicsi, vagy összemaszatolná csokival a falat, akkor sincs gond, egy kis szappanos vízzel és szivaccsal bármikor eltüntethetőek a foltok a tapétáról.

Milyen legyen a tapéta egy kisfiú szobájában?

Nyugodtan elvonatkoztathatunk attól a évtizedes beidegződéstől, hogy a fiúk színe a kék. Persze lehet kék a szoba, de kipróbálhatunk más árnyalatokat is. Zöldet, drappot vagy épp sárgát… próbáljunk nyitottabban állni a színválasztáshoz, hiszen egy kisfiú szobája lehet akár élénkebb színű, nem feltétlen kell a púderkék visszaköszönjön mindenhonnan.

Sokan döntenek úgy is, hogy valamilyen közkedvelt tematika szerint rendezik be a babaszobát. Amellett, hogy választanak egy hangsúlyosabb színt, ami ott lesz a falakon, bútorokon, textíliákon, itt-ott megvillantanak egy-egy kisfiúsabb motívumot is, például 3D falmatricával vagy mintás bordűrrel. Kisvonat, kisautó, mackó, oroszlán, elefánt, hajó, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. Szerencse, hogy ma már annyiféle falmatricát kapni, hogy szinte kompromisszummentesen tudunk dönteni egy jelkép mellett, hiszen mindenre van legalább egy n-edik megoldás.

Milyen legyen egy kislány szobájában a tapéta?

Ebben az esetben is szakíthatunk a régi hagyományokkal, miszerint vagy fehér a fal vagy rózsaszín. Lehet sárga, narancs, bézs, de akár itt-ott élénkebb piros is. Jól tud kinézni, ha a halványabb tapétaszín kiemelésére erőteljesebb árnyalatú bordűrt választunk, aminek szintén egyszerű a felvitele. Némi szépérzék és kézügyesség kell csupán hozzá.

A bézs igazi jolly joker szín, hiszen semlegességéből adódóan remekül kombinálható más, élénkebb színekkel is, mint ahogy a falmatricák is jobban érvényesülnek egy bézs alapú tapétán. Nyugodtan engedjük csak szabadjára a kreativitásunkat, hiszen hol másol kísérletezhetnénk kedvünkre a színekkel, mintákkal, mint a gyerekszobában!