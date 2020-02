Filmsztár lett Parázs, a csodaló

A Kincsem filmsiker emlékezetes képkockái között akad néhány, amely a nézők emlékezetébe vésődött. Például amikor a csodaló majdnem bennégett az istállóban. Ennek a mozifilmes pillanatnak a szereplője volt Parázs, aki ifjabb Dallos Andorral dolgozott együtt a jelenetben. A kaszkadőr kedvence a mezőhegyesi nóniusz. Nosztalgiázva sorolta közös sikereiket a mezőhegyesi ménesbirtok hivatalos honlapján megjelent írásban.

A mai napig Parázs a legjobb lovam. Családtagként szeretjük – ezt ifjabb Dallos Andor nyilatkozta. A kaszkadőr annak a tavalyi esztendőben elhunyt Dallos Andornak a fia, aki a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság igazgatója volt.

Andor beszámolójából kiderül, először spanyol lovakkal dolgozott együtt egy külföldi produkcióban, a Ben Hur Live-ban. Aztán egyszer csak kezdtek kikopni a lovak, állategészségügyi okok miatt egyre több andalúz ló kiesett a show-ból. Mint írja, az állatok sem fizikailag, sem pszichikailag nem bírták a mindennapos megpróbáltatásokat. A német tulajdonossal történt egyeztetések után, 2011-ben Andor maga keresett helyettesítő lovakat, amelyekkel Rómában, a soron következő show-ban felléphetett; ekkor utazott édesapjával Mezőhegyesre. A ménesbirtokon inkább kisebb méretű lovakat kerestek, ám végül a két 2007-es születésű nóniusz heréltre, Palócra és Parázsra esett a választásuk.

Andor szerint Parázs már négyévesen sem volt egyszerű eset, a római produkcióban még erősen csikóként viselkedett. Olyan volt, mint a neve: lobbanékony, hirtelen reagált az ingerekre, s egy pillanat alatt begyulladt, mint a parázs. Nehezen kezelhetően viselkedett és veszélyes megnyilvánulásai voltak. Egy alkalommal leugrott a lószállító kamionból, két méter magasból, kis híján agyonütve Andor édesapját, aki az utolsó pillanatban elugrott a ló elől, s higgadtan csak annyit mondott: „ebből még jó ló lesz, fiam.”

– Olaszországban, az első fellépésén nagyon nehéz volt vele. Érzékenyen, élénken reagált a környezetére. Szinte reménytelennek tűnt, hogy részt vegyen a show-ban. Végül minden sikerült – fejti ki írásában Andor.

Miután a Ben Hur Live Show befejeződött, valamennyi lovat Németországba szállították. Mostoha körülmények között tartották az állatokat, fedél nélkül, visszafogottan takarmányozva. Andor – amikor egy év múlva végre eladóvá váltak az állatok –, elutazott értük, hogy megvásárolja őket. Bélyegzés alapján ismerte fel őket, annyira lepusztult Parázs és Palóc.

– Így került végül Parázs Szilvásváradra, ahol szerencsére teljesen megváltozott, nem kiszámíthatatlan most már. Jelenleg is gyerekek lovagolják, figyelmes és együttműködő. Igazi csodaló, akit mindenki szeret – mondta Andor, aki azt is elárulta, a közeljövőben egy izgalmas projektben vesz részt a mezőhegyesi nóniusz. Ám a gazdája erről nem árult el részleteket.