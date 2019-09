Fiataloknak szóló sorozat kezdődik a helyi értékekről

Rendezvénysorozatot indítanak a helyi értékekről „Orosházi értékHét – értékTér” címmel. A jövő tavaszra tervezett program pályázati forrásból valósul meg, célja, hogy a már feltárt és a jövőben feltárandó értékeket széles körben bemutassa a nagyközönségnek.

Öt évvel ezelőtt alakult meg az Orosházi Települési Értéktár Bizottság azzal a céllal, hogy lajstromba vegye az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas, kiemelésre méltó helyi értékeket. Azóta folyamatosan bővül az Orosházi Települési Értéktár: a város területén fellelhető nemzeti értékeket magában foglaló gyűjtemény harmincnál is több elemmel rendelkezik. A helyi értékek közül nem egy a Békés Megyei Értéktárat is gazdagítja, legutóbb két orosházi érték is bekerült a megyei gyűjteménybe: Thék Endre a hazai bútorgyártás és ipartörténet jeles személyiségének a munkássága, illetve a gyógyvizéről méltán ismert Gyopárosfürdő.

– Kiemelt feladatunk a nemzeti értékek gyűjtése, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása – mondta a téma kapcsán Dávid Zoltán polgármester. – Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a sorozat a hagyomány-egyediség- összetartozás pillérére épülve mutatná be az itt élőknek, elsősorban a jövő generációjának a tárgyi és szellemi értékeinket. A jövő márciusra tervezett programban szakmai konferencia és kiállítás szerepel. Az iskolások szervezett tárlaton ismerhetnék meg a helyi értéktárat, rálátást kaphatnak az értékgyűjtés fáradságos munkájára. Az ötnapos rendezvényt követően az Orosházi Települési Értéktár Bizottság műhelymunka keretében összegezhetné eredményeit és további feladatait.

A közelmúltban – szintén az önkormányzat eredményes pályázatának köszönhetően – megjelent egy kiadvány, ami az Orosházi Települési Értéktár és a Köznevelési Értéktár elemeit mutatja be. Az Agrárminisztérium által támogatott kiadvánnyal is az a cél, hogy minél többen ismerhessék meg a helyi értékeket.