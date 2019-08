Fesztiválozva ünneplik a születésnapot Tótkomlóson

Születésnapot ünnepel a fúvószenekar Tótkomlóson. Méltó módon: az 1969 óta a település életét meghatározó zenei együttes az 50 éves jubileumot nagyszabású, nemzetközi fúvószenekari fesztivállal tette emlékezetessé augusztus 17. és 20. között.

Ötven éve a zenekart középiskolás diákok, főiskolai hallgatók és dolgozó fiatalok alapították, ez máig igaz a tagságra – akik közül többen választották élethivatásuknak a zenei pályát.

Karmesterük Krcsméri János, a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A jól képzett zenészek rendszeresen szerepelnek országos és nemzetközi fúvószenekari versenyeken, fesztiválokon, ahonnan mindig értékes díjakkal, helyezésekkel térnek haza, ezzel is öregbítve hazánk és a település hírnevét. Országos minősítésen „Kiemelt Gyémánt” fokozatot is elnyertek, amely a Magyarországon elérhető legmagasabb szakmai elismerés. Így a Nemzetközi Fesztivál Zenekar díj birtokosa is a tótkomlósi.

– Mindig kitűzünk magunk elé valami új célt, feladatokat. Törekszünk a maximumra­, bármilyen nehéz zeneműről is legyen szó. Ez inspirálja a tagokat, és életben tartja a csapat érdeklődését – ez Krcsméri János karnagy hitvallása.

A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar meghívására majd húsz zenekar érkezett a városba, hogy a IX. nemzetközi fúvószenekari fesztivált, valamint az idei, immáron XIX. Tótkomlósi Napok rendezvényeit színesítse.

A hétfő délutáni felvonulást trópusi forróság és nagy tömeg jellemezte. Rengeteg ember sorakozott fel a belváros utcáin, hogy tapsolva köszönje meg a zenészek menetzenéjét, a mazsorettek táncát, a zászlós és egyéb koreográfiákat. A látvány páratlan volt.

Az ünnepi köszöntőjében ezt is kiemelte Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke. Hangsúlyozta, sok nemzet zenészei egy nyelvet beszélve remekül szót értenek egymással. Ez pedig a fúvószene nyelve. A muzsika összeköt, szórakoztat. A tótkomlósi fesztivál méreteit tekinte közép-európai, ahol a fúvós műfaj kellő érdeklődésre talált.

Az ünnepi köszöntőt követően minden zenekar egyszerre muzsikált, ezzel is kivívta a hálás és kitartó közönség elismerését.