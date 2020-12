Fertőtlenítőszert kapnak a csabai óvodák

A járványhelyzetről szóló statisztikák továbbra is a vírus terjedéséről számolnak be, ezért újabb adag kéz-és felületfertőtlenítő szereket osztottak szét a közneveléis intézményekben. A békéscsabai önkormányzat fenntartásában álló óvodák vezetői csütörtökön vették át a csomagokat.

– Óvodáinkban kiemelt figyelmet szentelünk a higiéniai előírások és a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartására és folyamatos a csoportszobák fertőtlenítése is – írja legutóbbi bejegyzésében Szarvas Péter.

A polgármester hozzátette, hogy a hírek továbbra is arról számolnak be, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma emelkedő tendenciát mutat Magyarország egész területén. Ezért az operatív törzs döntése alapján az Állami Egészségügyi Ellátóközpont valamennyi köznevelési intézmény számára újabb kéz-és felületfertőtlenítő szereket szerzett be.

Ezek csütörtökön a polgármesteri hivatalban kerültek kiosztásra a békéscsabai önkormányzat fenntartásában álló óvodák vezetői számára.