Férfias szakmákra is igent mond a gyengébb nem

Bármilyen módon közlekedik is valaki, bizony észrevehette, hogy egyre több női buszvezetővel találkozhat megyénk útjain. Nem ez az egyetlen szakma, ahol eddig javarészt a férfiak képviseltették magukat, ám a női munkavállalók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak. Állatorvosként vagy éppen barkácsáruházi eladóként is egyre több hölgy vállal munkát.

Nyolcas busz kanyarodik a Kossuth térre a megyeszékhelyen. A felszállókat egy fiatal, barátságos mosolyú női vezető fogadja, aki határozottan tekeri a kormányt, hogy az utasokat biztonságban szállítsa akár a vasútállomásig vagy éppen a Kazinczy-lakótelepig. Az immár a Volánbusz égisze alá tartozó személyszállító társaság megkeresésünkre elmondta, az elmúlt évek technológiai fejlődésének is köszönhetően a szakma egyre inkább igényel ügyességi, rátermettségi készséget, hisz az elektronika és a telekommunikáció, valamint a munkaszervezés fejlődésével csökkentek a szakma fizikális nehézségei.

Mindezeknek is köszönhetően az elmúlt évtizedben az autóbusz-vezetői pálya is nagy változásokon ment keresztül: míg 2009-ben Békés megyében kizárólag férfiak dolgoztak ebben a munkakörben, napjainkban hat hölgy is az autóbusz-vezetők csapatát erősíti a megyében. Ez a változás nemcsak megyei szinten, de országosan is hasonlóan alakult, hiszen 2017-ben 67 női kolléga dolgozott a társaságnál ebben a munkakörben, míg jelenleg 92-en vezetnek buszokat a társaságnál.

Az egyik hazai barkács­áruházláncnál is több mint ötven százalék fölé emelkedett az elmúlt években a női munkavállalók aránya. A Praktiker húsz áruházában összesen 1621 főt foglalkoztat, ebből 912 nő, amely 50 százalék feletti arányt jelent.

– A nehéz fizikai igénybevétellel járó feladatköröknél értelemszerűen kevesebb nő dolgozik, de az áruházvezetői, osztályvezetői és helyettesi, valamint áruházi területi vezetői szinteken is 46,8 százalékos a nők aránya. A békéscsabai áruházban az elmúlt években fele-fele arány körül alakult az eloszlás. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek tudatos karrierösztönző, családbarát intézkedéseinek köszönhetően a Praktiker női munkavállalóinak aránya évek óta ötven százalék fölött van. Az egyenlő esélyek biztosítása a vállalati kultúránk része – hangsúlyozta Márton Katalin, a cég humánerőforrás-vezetője. Hozzátette: – Hosszú távú terveink között szerepel, hogy új, fiatal pályakezdő nőknek biztosítsunk karriert, és lehetőség szerint a nők és férfiak jelenlegi arányát a jövőben is megőrizzük.