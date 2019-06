Felvonulással csalták az érdeklődőket az orosházi kéklámpás napra

Máskor a szirénák arra figyelmeztetnek, baj van, a tűzoltók, a mentők, a rendőrök, a katasztrófavédelem dolgozói riasztást kapva igyekeznek akár életeket is menteni. Orosháza belvárosában szombaton délelőtt hangos felvonulásukkal hívták fel magukra a figyelmet, jelezve, rájuk mindig lehet számítani.

Az idei volt a VII. Városi Kéklámpás Nap, amikor e szervezetek autóikkal, technikai felszereltségükkel, sőt, lovaikkal, mások kerékpáron mutatkoztak be (a menetet a kerékpáros rendőrök vezették fel). A menetoszlopban látható volt rendőrmotor, rendőrautó, tűzoltó járművek, mentőgépkocsik, mezőőri járművek és a polgárőrség autói.

A közönség pedig családilag vonult a helyszínre, követve a szirénák hangját a Táncsics utcáig.

Ott számos kiállító helyen lehetett kipróbálni a katonaélet megannyi harci, technikai eszközét, volt toborzás, kutyabemutató, a készenléti rendőrség bemutatója is sokakat vonzott, ahogy a református templom elé leszálló rendőrségi helikopter is. A gyerekek élvezettek próbálták ki a járműveket.

Dávid Zoltán polgármester köszöntötte a sokadalmat, mindazokat, akik kíváncsiak voltak az egyenruhásokra, a munkájukra.

– Ha tűz van, ha jogsértés történt, ha baleset szenvedtünk, ők azok, akik azonnal indulnak, és segítenek. A hétköznapi hősök munkáját tisztelet és elismerés övezi, ma pedig, az önkormányzat és Őrizd a lángot Alapítvány közös programján arra is lehetőségünk van, hogy minél többet megtudjunk az egyenruhások mindennapjairól – fogalmazott.

– Gondoljunk csak bele, hogy most, ezen a rendezvényen is, amikor őket köszöntjük, tulajdonképpen ők vannak értünk, ők azok, akik látványos bemutatókkal készültek, akik mesélnek majd a hivatásukról. Ezt is köszönjük. A kéklámpás nap egyúttal arra is kiváló alkalom, hogy elismerjük egy-egy helyi rendőr, mentős, tűzoltó áldozatos munkáját a nagy nyilvánosság előtt.

Idén is négy díjazottat szólítottak a színpadra. Az év mentőse elismerést vette át Köteles János. Az év készenléti rendőre díjat kapta Szlaukó Áron. Az év rendőre lett Oszadszky Sándor. Az év tűzoltója címet vette át Hoboth Zoltán.