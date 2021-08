Felvették a harmadik oltást is az idősek

Tíz idős vette fel a koronavírus elleni harmadik védőoltást csütörtökön Vésztőn, a református szeretetotthonban, ahol mind az ellátottak, mind a munkatársak között 90-95 százalékos az átoltottság. Miután beadta a Pfizer/BioNTech-vakcinákat, dr. Ravasz Kinga háziorvos elmondta, a körzetében az eddig beoltottak tizede jelezte, hogy igényli a harmadik oltást is.

– Szeretném elkerülni a betegséget – mondta a református szeretetotthonban lakó 76 éves Gubucz Józsefné. Kiemelte, nem volt semmilyen panasza az első és a második vakcinát követően, és most, a harmadik alkalommal sem tapasztalt semmilyen problémát. Mivel a társai döntő többsége szintén felvette a vakcinát, biztonságban, védve érzi magát az intézményben.

– Most tíz idős kapta meg a koronavírus elleni harmadik védőoltást. Közben egyre többen nyilatkoznak úgy az ellátottak és a munkatársak közül is, hogy élnének a lehetőséggel, ütemesen ők is felvehetik majd a harmadik vakcinát – mondta Dorcsák Ignác Pál.

Az intézményt fenntartó Vésztői Református Egyházközség lelkipásztora hozzátette, év elején kapták meg az első és a második védőoltást azok az ellátottak és szakemberek, akik igényelték, az intézményben az átoltottság így 90-95 százalékosnak mondható.

– Magánemberként és lelkészként is úgy vélem, hogy biztonságot ad a védőoltás, hogy annak felvételével elkerülhető a súlyos megbetegedés, a kórházba és lélegeztető gépre kerülés – folytatta. Kiemelte, a család és a közösség érdekeit szem előtt tartva ő is felvette az első két vakcinát.

Elmondta, bár most is vannak szabályok, szinte korlátozások nélkül látogathatók a szeretetotthonban élők. Hangsúlyozta: mindig igazodnak az aktuális követelményekhez. A gyülekezeti teremben építettek egy plexi falat, és ha a járványhelyzet úgy hozza, akkor annak két oldalán helyet foglalva is találkozhatnak egymással az idősek és a szeretteik.

A rendelőben is jelentkeznek Nemcsak a református szeretetotthonban, hanem a rendelőben is oltott csütörtökön dr. Ravasz Kinga vésztői háziorvos. Lapunk kérdésére elmondta, hogy a körzetében az eddig beoltottak nagyjából tíz százaléka igényelte a koronavírus elleni harmadik vakcinát is, ezért folyamatosan oltanak, jelenleg a Pfizer/BioNTech készítményeivel. A szakember hozzátette: azok közül, akik eddig nem regisztráltak és nem vették fel a vakcinát, heti szinten érkeznek jelentkezők, miszerint élnének a lehetőséggel.

