Felújították az utat a Harcsa utcában

Felújították a Harcsa utca végétől a Csávás tanyáig az aszfaltozott útszakaszt Köröstarcsán – tudtuk meg Lipcsei Zoltán polgármestertől. A településvezető kérdésünkre elmondta, az önkormányzat még tavaly nyert el mintegy 10 millió forintos pályázati támogatást az úgynevezett zártkerti programban.

– A forrásokat két célra használjuk fel. Egyrészt megvalósult az említett rész rekonstrukciója, amire nagy szükség van, hiszen az elmúlt években alaposan tönkrement az útszerkezet – fejtette ki a polgármester. – A községrészen sokaknak van kiskertjük, víkendházuk, már csak ezért is nagyon lényeges a fejlesztés, ami hétfőn kezdődött és a héten be is fejeződik. Ezzel a beruházással közvetett módon szeretnénk elősegíteni Köröstarcsa agrárhagyományainak megőrzését, erősítését is.

Mint ismert, az önkormányzat emellett a mezőgazdasági közmunkaprogramban állattartó telepet működtet, illetve a községi földeken termeli meg a takarmányt és az abrakot. Ahogy arról beszámoltunk, a projekt sikeresen működik, folyamatosan bővíteni is tudják az állományt. Emellett a most aszfaltozott terület közelében található az önkormányzat kertje.

– A már említett pályázat keretében a kertben a közelmúltban 300 gyümölcsfát ültettek el a közmunkásaink, illetve a területet körül is kerítették – számolt be a munkáról Lipcsei Zoltán. Száz-száz barack-, alma- és körtefa került a földbe nemrég. A leendő termés majd a közétkeztetésbe kerül, illetve lekvárt, esetleg pálinkát főzünk majd belőle. Egyfajta mintagazdaság létrehozásában gondolkodunk, és bízom benne, hogy sikerrel járunk majd.